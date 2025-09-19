Un trabajadpr se cae de un tejado en un pueblo de Cuenca y acaba grave en el hospital de Toledo

Un hombre de 62 años ha sufrido heridas graves tras caer desde un tejado a una altura aproximada de seis metros mientras realizaba labores en una nave industrial ubicada en el término municipal de Villarrubio, en la provincia de Cuenca.

El aviso al 112 de Castilla-La Mancha se ha recibido a las 9.45 horas de este viernes. Inicialmente, sus compañeros lo han trasladado al centro de salud de Tarancón, donde recibió los primeros auxilios.

Debido a la gravedad de las lesiones, ha sido evacuado en helicóptero sanitario posteriormente hasta al hospital en Toledo para recibir atención especializada.