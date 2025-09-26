Tragedia en una carretera de Ciudad Real: muere un motorista tras salirse de la vía y arder su moto

Un hombre de 33 años ha perdido la vida este jueves por la tarde tras sufrir un grave accidente de tráfico con la motocicleta que conducía en el término municipal de Puertollano, en la provincia de Ciudad Real.

El siniestro se produjo alrededor de las 19.30 horas, cuando, por causas que aún se investigan, la moto en la que viajaba se salió de la vía a la altura del kilómetro 5 de la carretera CR-502, desencadenando un incendio en el vehículo tras el impacto.

Hasta el lugar se desplazaron rápidamente efectivos sanitarios, incluyendo una UVI móvil, pero lamentablemente no se pudo hacer nada por salvar la vida del motorista, que falleció en el mismo lugar del accidente.

Además de los servicios sanitarios, también intervinieron bomberos de Puertollano, que extinguieron las llamas del vehículo, así como agentes de la Guardia Civil y equipos de Mantenimiento de Carreteras, que se encargaron de señalizar la zona y garantizar la seguridad del tráfico mientras se realizaban las labores de asistencia.