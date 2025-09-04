El traje de manchega, los 'chorimorcis', miguelitos y un brindis con sidra: esto cuesta ir a la Feria de Albacete, según los albaceteños

Con el comienzo de septiembre, casi sin darnos cuenta, la mente entra en modo Feria de Albacete. Este año, incluso el tiempo parece haberse alineado con el ambiente, ya el mes ha llegado con ese aire fresco que invita a sacar la chaqueta al caer la tarde. Una señal clara de que la Feria está a la vuelta de la esquina.

En La Razón hemos querido resolver algunas dudas sobre esta cita tan esperada y hemos preguntado claramente: ¿Aguanta más la cartera o el cuerpo durante estos días? Porque, aunque las ganas sobran, el bolsillo no siempre acompaña.

Las respuestas han sido de lo más variadas. Hay quien se las apaña con apenas 40 euros y quien no se corta un pelo y reconoce que se gasta más de 1.000. Sí, sí, mil euros. Que si comidas, que si copas, que si trajes, que si carpas… y claro, la cuenta sube sin darte cuenta.

Algunos optan por dosificarse. Prefieren salir menos días, pero disfrutar a lo grande cuando lo hacen. Otros, en cambio, confiesan entre risas que van "de pegote", es decir, que les invitan a todo. Así da gusto salir de fiesta.

También están los que intentan estirar los últimos días de vacaciones o cuadrar turnos para no perderse la fiesta. Y quienes ya se han fundido los días libres y prefieren quedarse en casa, que por lo menos de esa forma se gasta menos.

Porque, seamos sinceros, barata, lo que se dice barata, la Feria no es. Unos miguelitos rondan los 6 euros y si los quieres acompañar de una buena sidra súmale 2 euros más. Si a esto le añades un 'chorimorci' de rigor, échale al menos otros 5 euros. Precios que, si los comparas con años anteriores, han subido algún que otro euro más, cómo no.

Pero si hay un gasto que se lleva la palma, ese es el del traje regional si te vistes de manchega. En ese caso, prepara otros 500 euros como mínimo. Y ojo, que si tienes el lujo de disfrutar de la Feria como VIP en algunas de las carpas tematizadas, prepara el bolsillo porque el capricho puede irse fácilmente entre los 100 y los 400 euros.

Eso sí, todos coinciden en algo: aunque el gasto escueza, la Feria se vive a tope y se aprovecha hasta el último momento. Porque, en cuanto termina, ya empieza la cuenta atrás para la siguiente.