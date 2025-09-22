Tres detenidos en Albacete por engañar a mayores: les pedían datos y facturaban artículos que nunca entregaban

Agentes de la Guardia Civil de Ayna han detenido a tres vecinos de Albacete -dos mujeres de 38 y 40 años y un hombre de 46- como presuntos autores de varios delitos, entre ellos estafa, falsedad documental y usurpación del estado civil. Las detenciones se produjeron tras descubrir que habrían engañado a dos personas mayores, en situación de especial vulnerabilidad, para realizar compras fraudulentas por un valor total de casi 11.000 euros.

La investigación se inició tras la denuncia de dos víctimas residentes en una pedanía de la zona, quienes aseguraron haber sido estafadas con la compra de diversos artículos. Una de las operaciones fraudulentas alcanzó los 7.480 euros, y la otra, 3.580 euros.

Según ha informado la Guardia Civil, los ahora detenidos acudían a los domicilios de sus víctimas y, tras ganarse su confianza, les ofrecían productos como electrodomésticos, dispositivos electrónicos o libros. Aprovechaban esos encuentros para obtener datos personales, como el número del DNI, e incluso llegaban a fotocopiar los documentos de identidad.

Además, pedían prestado el teléfono móvil de las víctimas -alegando que el suyo se había quedado sin batería- para realizar supuestas gestiones de compra. Sin embargo, en los contratos y facturas revisados por los agentes aparecían productos que nunca habían sido solicitados ni entregados a los afectados.

Las tres personas actuaban de forma coordinada a través de una empresa con el objetivo de obtener beneficios económicos aparentes para la persona jurídica. Para ello, inflaban las facturas con artículos no demandados, que posteriormente revendían a terceras personas. El perfil de las víctimas respondía, en la mayoría de los casos, a personas mayores que vivían solas y eran fácilmente manipulables.

Las diligencias instruidas ya han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Hellín, que ha asumido el caso en funciones de guardia.