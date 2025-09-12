Usaban a una niña de 7 años para robar: dos detenidas en Ciudad Real

Dos mujeres han sido detenidas en Ciudad Real por la Policía Nacional acusadas de cometer varios hurtos en comercios del centro de la ciudad, para lo que utilizaban a una niña de apenas siete años como parte del plan para sustraer mercancía sin levantar sospechas.

Según fuentes policiales, ambas mujeres accedían a los establecimientos acompañadas de la menor, aparentando ser una familia que simplemente estaba de compras. Portaban bolsas de otros comercios para dar mayor verosimilitud y, una vez dentro del local, seleccionaban productos y los introducían en una de las bolsas que llevaba la niña, quien abandonaba el establecimiento en primer lugar con los artículos sustraídos.

El sistema fue finalmente descubierto cuando los agentes detuvieron a las dos mujeres 'in fraganti', justo después de que hubieran robado ropa por valor de más de 400 euros en un conocido comercio del centro de Ciudad Real. Fue el propio establecimiento el que alertó a la Policía llamando al 091 al detectar movimientos sospechosos.

Una de las mujeres detenidas es menor de edad, mientras que la otra cuenta con amplios antecedentes penales, relacionados con delitos contra el patrimonio, estafas y tráfico de drogas. La intervención policial se produjo en las inmediaciones del comercio, cuando ambas intentaban huir del lugar de los hechos.

Sin embargo, la niña de siete años logró escapar en otra dirección, llevándose consigo las prendas hurtadas. A día de hoy, su paradero se desconoce, y la investigación sigue abierta para identificar a la menor y verificar si se encuentra en una situación de riesgo.