Una velada bajo el cielo de Toledo: así será la observación astronómica gratuita para ver la Luna llena

El Sitio Histórico de Santa María de Melque acogerá este sábado, 9 de agosto, una experiencia única para quienes deseen descubrir la magia del cielo nocturno de verano. La Diputación de Toledo, en colaboración con la Fundación Astrohita, organiza una actividad gratuita que transformará este emblemático enclave en un auténtico observatorio al aire libre, permitiendo a los asistentes vivir una noche inolvidable de contemplación astronómica en un entorno privilegiado.

A partir de las 21.30 horas, el público podrá disfrutar de un recorrido guiado por el firmamento que incluirá la observación del ocaso y fenómenos atmosféricos como el Cinturón de Venus, un paseo por las principales constelaciones con punteros láser, la salida de la luna llena sobre el horizonte este y la posibilidad de observar Saturno y sus anillos a través de un telescopio, tal y como ha informado la Diputación en un comunicado.

La experiencia se completará con un telescopio dedicado a astrofotografía, gracias al cual cada participante podrá llevarse en su propio teléfono móvil una imagen de la Luna. La actividad contará, además, con la presencia de monitores especializados del Complejo Astronómico La Hita, música ambiental y un punto de información para los asistentes, creando así una atmósfera única que combina ciencia, emoción y patrimonio.

La cita ofrecerá así una noche para aprender, emocionarse y mirar al cielo en familia o con amigos, en un espacio que aúna naturaleza, historia y cultura. La entrada a esta actividad será gratuita hasta completar un aforo máximo de 150 personas.

Un entorno de cielos limpios y patrimonio único

La elección de Santa María de Melque para esta actividad no es casual. El Área de Cultura de la Diputación de Toledo está consolidando este enclave, uno de los conjuntos altomedievales más relevantes de la Península Ibérica, como referente del turismo cultural y de naturaleza en la provincia de Toledo.

Su valor histórico y arquitectónico, unido a su ubicación en un entorno de cielos limpios y escasa contaminación lumínica, lo convierte en un lugar idóneo para el desarrollo del astroturismo, una modalidad turística en pleno crecimiento que combina el conocimiento científico con el disfrute de la naturaleza.

La calidad de los cielos nocturnos en la provincia de Toledo representa una oportunidad única para posicionarla como destino preferente entre los amantes de la astronomía y el turismo de naturaleza. En un contexto marcado por la creciente contaminación lumínica, la protección y puesta en valor de este patrimonio intangible se convierte también en una apuesta de futuro para la provincia.