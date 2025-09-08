Velázquez refuerza la proyección internacional de Toledo en una de las ferias de inversión más importantes del mundo

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha participado junto a la delegación toledana en la 25ª Feria Internacional de Inversiones y Comercio de China (CIFIT), que se celebra estos días en Xiamen, en la provincia de Fujian. Esta cita está considerada como una de las ferias más relevantes del mundo.

Durante su estancia, la delegación ha mantenido diversos encuentros con representantes institucionales y del ámbito empresarial con el objetivo de abrir nuevas oportunidades económicas y turísticas en la ciudad.

Velázquez ha asegurado que desde el Ayuntamiento toledano se quiere "fomentar la atracción de capital chino y favorecer la expansión de empresas chinas en Toledo".

Para ello, han mantenido reuniones con el responsable del ICEX en China, Jaime Lorenzo García-Ormaechea, y con el vicesecretario general de la UNCTAD, Pedro Manuel Moreno Fernández, con quienes han valorado distintas fórmulas de cooperación enfocadas en promover un turismo de calidad.

Asimismo, la delegación ha establecido contacto con compañías aéreas que operan vuelos entre distintas ciudades chinas y Madrid, con el fin de aprovechar esas conexiones directas para atraer viajeros del país asiático. En este sentido, el alcalde ha confirmado que ya se han previsto nuevas reuniones con estas aerolíneas en sus oficinas de Madrid.

También ha valorado muy positivamente esta misión institucional, que ha calificado como "intensa pero muy productiva", al considerar que está cumpliendo los objetivos marcados.

"Estamos reforzando los vínculos históricos y culturales para situar a Toledo en el mapa del turismo internacional procedente de China", ha asegurado.

Feria Internacional de Inversión de Xiamen

La Feria Internacional de Inversiones y Comercio de China (CIFIT) 2025 se celebra del 8 al 11 de septiembre en Xiamen, provincia de Fujian. Es el único evento internacional autorizado por la Asociación Internacional de Ferias orientado exclusivamente a promover la inversión bilateral y es considerada una de las plataformas más importantes para atraer inversiones y promover negocios a nivel global.

Este año, como novedad, el evento incorpora por primera vez el 'Salón de la Feria', un espacio interactivo que busca acercar a las empresas chinas y extranjeras al público, además de impulsar la cooperación internacional de pymes innovadoras.

Cada mes de septiembre, esta Feria reúne a representantes de más de 30 provincias chinas, las regiones de Hong Kong y Macao, y cientos de empresas de distintos países, con el fin de promover inversiones, abrir mercados y conectar empresas de todo el mundo con China.