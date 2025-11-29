Ver las estrellas y dormir bajo ellas: así es Panoramic Suites, el hotel burbuja recién abierto en Toledo, a un paso de Puy du Fou

Dormir bajo las estrellas como si las pudieras tocar ya es una realidad en Panoramic Suites, un lugar único ubicado en la localidad toledana de Guadamur, donde el cielo se convierte en tu techo nocturno, ofreciendo una experiencia de alojamiento inigualable.

A tan solo 16 kilómetros de Toledo y poco más de una hora de Madrid, el complejo cuenta con habitaciones esféricas y transparentes con vistas de 360 grados que combinan la esencia moderna del camping con todo el confort de un glamping con glamour.

Las suites, fabricadas con materiales resistentes y situadas en enclaves naturales únicos, incluyen salón, baño, terraza con jacuzzi, además de sistemas de climatización que generan calor en invierno y refrescan el ambiente en verano.

El inversor del proyecto, Rafael García Gallo, explica en una entrevista a este medio de comunicación que el complejo, que lleva abierto menos de un mes, cuenta con cuatro suites: Cosmos, Eclipse, Orión y Polaris. Todas ellas pensadas para ofrecer el confort y la privacidad durante la estancia.

Aunque su concepto se centra especialmente en parejas, Rafael señala que las habitaciones están enfocadas también a un público familiar, que no solo podrá disfrutar de una impresionante panorámica, sino de escuchar la lluvia de fondo, sentir el viento o incluso percibir el olor a tierra mojada.

"Para mí una de las mejores cosas es estar metido dentro del olivar. El objetivo es ofrecer algo diferente, que la gente sienta que ha descansado, pero con la sensación de estar durmiendo al raso, viendo las estrellas, con esa conexión con la naturaleza y el universo", expresa.

Actividades al aire libre y otras experiencias

La experiencia también ofrece una gran variedad de actividades para explorar los alrededores, como paseos a caballo, rutas de senderismo, salidas en quad, partidas de golf y visitas a lugares históricos como el castillo de Guadamur y el yacimiento de Guarrazar.

Sin olvidar el plan del que puedes disfrutar en Puy du Fou, ubicado a tan solo 13 kilómetros del alojamiento. Este parque temático te transporta al pasado recreando batallas épicas, leyendas antiguas y cuentos de valentía que fascinan tanto a niños como adultos.

Cómo reservar

La página web ya está habilitada y a través de ella se pueden realizar las reservas de cualquiera de las cuatro burbujas. Únicamente hay que indicar las fechas y la habitación, añadir la opción al carrito y, posteriormente, completar la reserva.

Para quienes quieran disfrutar de los espectáculos de Puy du Fou es posible incluir las entradas al parque en el paquete de estancia en el hotel burbuja. Si prefieres sorprender algún amigo o familiar con esta experiencia, también puedes adquirir una Tarjeta de Regalo desde la propia web.

Tres años de proyecto

El complejo Panoramic Suites, perteneciente a la categoría de Alojamiento Turístico Singular, nace del proyecto que Rafael García presentó hace tres años. Durante el proceso, uno de los mayores retos fue preparar las bases de las burbujas, lo que se conoce como terrazas y que, según detalla, "ha sido como hacer los cimientos de cuatro casas".

A esta se sumaron otras dificultades como el diseño del vallado, imprescindible para garantizar la privacidad. "Era fundamental que las suites no se vieran entre sí", señala el promotor.

El complejo se extiende en 16.000 metros cuadrados, de los cuales solo la mitad se destina a las burbujas, instaladas en la finca de Reino Visigodo, empresa dedicada al cultivo de olivos y a la producción del aceite oliva virgen extra.

Aunque el complejo está dando sus primeros pasos y todavía es pronto para evaluar su progreso e impacto, el responsable no descarta expandir Panoramic Suites a otras zonas, pero siempre manteniendo su concepto: la desconexión a través de la naturaleza y el confort.