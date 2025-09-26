El veranillo de San Miguel llega a Castilla-La Mancha: Aemet advierte de un subidón térmico de hasta 10 grados

Castilla-La Mancha se prepara para varios días marcados por estabilidad atmosférica, cielos tranquilos y temperaturas en ascenso, en un contexto que encaja perfectamente con lo que se conoce como veranillo de San Miguel. Este fenómeno, habitual en estas fechas, suele traer unos días de tiempo seco y más cálido de lo normal, y todo apunta a que este año se adelantará ligeramente a su fecha tradicional, el 29 de septiembre.

Después de una primera mitad de semana con ambiente más fresco de lo habitual para la época, los termómetros comienzan a repuntar en buena parte de la Península y, en el caso de Castilla-La Mancha, ese ascenso está siendo especialmente visible desde este jueves y hasta el domingo. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prevé que las temperaturas aumenten entre cinco y diez grados respecto a los valores registrados a principios de semana, una subida notable que dejará máximas cercanas a los 30 grados en el centro y sur de la región, e incluso por encima de los 32 en zonas del valle del Guadalquivir.

Durante este viernes predominarán los cielos poco nubosos o despejados en toda la comunidad, aunque no se descarta la aparición de intervalos de nubes bajas durante la mañana, sobre todo en el este de Cuenca y la Mancha albaceteña. En estas zonas también podrían aparecer brumas o bancos de niebla matinales de forma puntual. El viento soplará flojo y de dirección variable, con predominio de componente oeste en las horas centrales del día.

Las mínimas experimentarán un ascenso en el suroeste, mientras que en Cuenca y Albacete tenderán a bajar ligeramente, sin cambios significativos en el resto del territorio. Rondarán los 11 grados en Ciudad Real, 10 en Albacete, 9 en Toledo, 7 en Guadalajara y 6 en Cuenca. Las máximas irán claramente al alza, alcanzando ya valores agradables de hasta 28 grados en Toledo y Ciudad Real, 27 en Albacete y 26 en Cuenca y Guadalajara.

La jornada de este sábado continuará con condiciones muy estables, aunque con algo más de nubosidad. Se esperan intervalos de nubes medias y altas, sin precipitaciones. Las temperaturas seguirán subiendo de forma progresiva, especialmente en el este. Las máximas llegarán a los 30 grados en Toledo, 29 en Ciudad Real y Albacete, y 27 en Cuenca y Guadalajara. Las mínimas se mantendrán suaves, entre los 9 y 12 grados. El viento se mantendrá flojo, con predominio de la componente sur y suroeste.

Más nubes y probabilidad de lluvias débiles

Durante este domingo, el tiempo se mostrará algo más cambiante, con cielos más cubiertos debido a la presencia generalizada de nubes medias y altas. Aunque no se espera una inestabilidad marcada, no se descartan lluvias débiles en puntos dispersos del suroeste. Las mínimas seguirán subiendo, mientras que las máximas comenzarán a descender ligeramente en el mismo suroeste, manteniéndose estables en el resto de la región.

Se prevén valores de hasta 27 grados en Toledo y Albacete, 26 en Ciudad Real, 25 en Cuenca y 24 en Guadalajara. Las mínimas rondarán los 14 grados en Albacete y Ciudad Real y 13 en el resto. El viento será flojo, con tendencia a componente este hacia el final del día.

Temperaturas suaves y cielos variables

Coincidiendo con la festividad de San Miguel, el lunes se presenta como una jornada de transición entre el ambiente cálido del fin de semana y una progresiva normalización térmica. Se espera nubosidad variable, con intervalos de nubes medias y altas por la mañana, y posibilidad de nubes bajas en el este y sureste, que podrían ir acompañadas de algunas brumas o bancos de niebla aislados. Con el paso de las horas, los cielos tenderán a despejarse.

Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en el nordeste, sin grandes cambios en el resto. Las máximas bajarán en el tercio este, subirán algo en el suroeste y se mantendrán estables en el centro. Se esperan hasta 28 grados en Toledo y Ciudad Real, 27 en Guadalajara, 26 en Albacete y 25 en Cuenca. Las mínimas oscilarán entre los 11 y 14 grados. El viento será flojo, con predominio de componente este y sureste.

Todo apunta a que el veranillo de San Miguel se va a dejar notar de forma clara este año, especialmente en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Albacete. Las temperaturas rondarán valores más propios del verano que de finales de septiembre, aunque no se espera un episodio prolongado. La situación podría comenzar a cambiar hacia mediados de la próxima semana, cuando se espera una bajada más generalizada de temperaturas y un aumento de la inestabilidad.