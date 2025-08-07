Violenta agresión a una persona en silla de ruedas en Toledo: hay un detenido

La Policía Nacional ha detenido en Toledo a un hombre de 29 años acusado de agredir física y verbalmente a una persona con discapacidad, en un acto que está siendo investigado como posible delito de odio.

La víctima, que se desplazaba en silla de ruedas, fue objeto de burlas por parte del agresor, quien tras ser recriminado por su comportamiento, pasó a los insultos y terminó arrojando al suelo a la víctima, golpeándola varias veces en la cabeza.

Varios testigos presenciaron la escena y alertaron inmediatamente al 091. A la llegada de las patrullas de la Policía Nacional, el presunto agresor se negó a identificarse y llegó a arremeter contra los agentes, motivo por el que fue arrestado inicialmente por un delito de atentado contra la autoridad.

Posteriormente, los agentes del equipo de Extremismo Violento y Odio (EVO) de la Policía Nacional abrieron una investigación para determinar si los hechos podían ser considerados un delito de odio.

Durante las diligencias, recopilaron pruebas que confirmaban que la agresión había estado motivada exclusivamente por los prejuicios y el desprecio del agresor hacia la discapacidad de la víctima. Por ello, también se ha imputado al detenido un delito contra la integridad moral, enmarcado en los considerados delitos de odio.

'Di no al odio'

Los equipos EVO de la Policía Nacional están especializados en la detección y persecución de conductas motivadas por la discriminación, el odio o el extremismo. Su labor se centra en proteger los derechos fundamentales, fomentar la convivencia pacífica y actuar contra cualquier forma de violencia basada en prejuicios.

Además, las delegaciones de Participación Ciudadana colaboran activamente con asociaciones y colectivos que trabajan por la inclusión, desarrollando campañas de prevención, formación y apoyo a las víctimas de discriminación.

En esta línea, desde 2020 la Policía Nacional y la Fundación Legálitas impulsan la campaña 'Di no al odio', una iniciativa centrada en sensibilizar a los jóvenes sobre los delitos de odio. A través del sitio web www.dinoalodio.es, se ofrecen materiales educativos, vídeos y recursos informativos orientados a combatir el discurso del odio y promover el respeto a la diversidad.

La campaña busca involucrar tanto a la ciudadanía como a instituciones educativas y asociaciones, fomentando la concienciación colectiva y la erradicación de este tipo de delitos.