El voluntario español en Ucrania que visitó su pueblo de Albacete días antes de caer en una misión de rescate

El pequeño pueblo de Villapalacios, en Albacete, está consternado tras conocer el fallecimiento de Juan Luis Amador Matías, de 38 años, un vecino que desde hace meses luchaba como voluntario junto al ejército ucraniano en la guerra contra Rusia. Juan Luis perdió la vida el pasado domingo durante una misión de rescate, presuntamente abatido por un dron ruso en la línea de combate.

Padre de una niña, Juan Luis se había incorporado al frente en octubre de 2024 y recientemente había renovado su compromiso para seguir defendiendo la causa ucraniana como voluntario junto al ejército ucraniano, sirviendo como soldado en el Batallón de Fusileros.

Su experiencia en el manejo de drones no tripulados le había convertido en un valioso activo en las operaciones militares y su trágica muerte ha sacudido profundamente a sus amigos y familiares, quienes recuerdan que Juan Luis había regresado a Villapalacios apenas unas semanas antes para pasar unos días con sus seres queridos y disfrutar de la Feria del pueblo que le vio nacer.

Según declaraciones recogidas por El Digital de Albacete, Miguel Ángel Amador Matías, hermano de Juan Luis, explicaba que su familiar decidió ir a Ucrania motivado por el deseo de defender Europa. También recordó que Juan Luis había disfrutado de un permiso de aproximadamente diez o doce días en su pueblo antes de regresar al frente, donde perdió la vida el primer día tras su regreso.

Un amigo cercano, Antonio Sánchez, resaltó el fuerte compromiso de Juan Luis, señalando que él afirmaba que "retirarse era de cobardes" y que "nunca lo haría".

El alcalde de Villapalacios, José Pajares, recordaba también la reciente visita de Juan Luis al pueblo, un hecho que ha aumentado el dolor y la conmoción entre sus vecinos. La localidad se ha volcado para apoyar a la familia en estos momentos tan difíciles.

Actualmente, tanto el Ayuntamiento de Villapalacios como la Embajada de España en Kiev trabajan para agilizar la repatriación del cuerpo, aunque reconocen que el proceso es complejo debido a la situación de conflicto en Ucrania. "Los esfuerzos se centran ahora en traerlo de vuelta, que no va a ser fácil", declaraba el alcalde en declaraciones recogidas por el Diario ABC.