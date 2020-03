Malestar en la Junta de Castilla y León sobre el sistema de reparto de los fondos aplicado por el Gobierno de Espaañ para la atención sanitaria por el coronavirus. Así lo puso de manifiesto el vicepresidente, Francisco Igea, quien denunció que en el reparto “se tenga más en cuenta la población que el número de enfermos”.

Sin querer “entrar en conflicto y desde la lealtad institucional”, Igea no consideró lógico que en estos momentos en el que se están destinando una serie de ayudas por “una situación especial”, esos fondos “no se tenga en cuenta el número de enfermos”. Y es que según criticó “no es razonable que mientras Castilla y León recibe 900 euros por paciente, hay otras Comunidades -no quiso dar nombres para no generar polémicas-, recibe 3.600”.

Aunque el vicepresidente se mostró consciente de que este problema va a afectar a todos los territorios, afirmó que lo normal es que para este “dinero extra” se aplique un criterio de reparto que priorice las zonas más infectadas.

“Es el día de remar”

Sobre la actuación del Gobierno de España, Francisco Igea señaló que “es un problema nacional y este es nuestro Gobierno, el de todos, y siempre vamos a estar a su lado”. Asimismo, indicó que “no es el momento de pedir responsabilidades, y sí de sacar conclusiones, y ya habrá tiempo de pedir responsabilidades. Hoy es el día de remar, no es el día de los críticos y sí el de ayudar”.

El vicepresidente también subrayó que “ahora lo que nos toca es proteger lo más posible a los que están en la línea de combate que son los profesionales”. “A la Junta de Castilla y León no nos van a encontrar para hacer críticas y si para hacer propuestas más o menos duras, para ayudar”, concluyó.