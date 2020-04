El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y miembro del comité de expertos autonómicos para abordar la desescalada de las medidas tomadas por el coronavirus, Francisco Igea, ha avisado este lunes de que estos grupos no están “para justificar una decisión política” como la de que los niños puedan salir a la calle a partir del 27 de abril.

En una entrevista telefónica con la Agencia EFE, Igea ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aclare en qué argumentos y criterios se basa para poner esa fecha y no otra, o para decidir que sea ese grupo de población y no otro: “lo que no voy a hacer (como miembro del grupo de expertos) es vestir un santo”, ha resumido en un día en el que finalmente no ha sido convocada la reunión prevista del grupo de expertos autonómicos."Usted ha decidido que los niños salen, usted sabrá cómo lo ha decidido, no estamos para justificar las decisiones del Gobierno, estamos para dar criterios: si debemos esperar 7 o 14 días sin casos para empezar la desescalada o si la incidencia tiene que ser esta o la otra...", ha argumentado Igea, convencido de que los grupos de expertos no pueden servir para “justificar la ocurrencia del sábado”.

Preguntado por si consideraba una “ocurrencia” la salida de los niños, Igea ha añadido que no sabe si es o no una ocurrencia porque no ha visto el informe en que se basa Sánchez para lanzar la idea, por lo que ha concluido que se trata de una “decisión política”."Esto es que salen los niños porque hemos empezado a decir que salen los niños...", ha lamentado el vicepresidente, quien ha preguntado por qué el 27 de abril y no el 18, ya que se puede dar la circunstancia de que en la fecha más alejada se produzca un incremento sobre la situación actual.

En este sentido, ha considerado que el Gobierno debería haber esperado a ver cómo evoluciona la presente semana y analizar si la movilidad de Semana Santa o vuelta a la actividad en los sectores no esenciales tiene o no algún efecto en forma de aumento de contagios.

“No parece” que vaya a producirse ese incremento y al menos en el caso de Castilla y León, Igea se ha mostrado “confiado en que tendencia descendente va a seguir”, pero ha demandado que las decisiones se tomen con este tipo de planteamientos preventivos.

Pese a esta falta de acuerdo a la hora de anunciarlo, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha descartado que este gobierno autonómico vaya a contravenir la medida y pueda recomendar a las familias que no salgan con los niños, si es que se toma esa medida definitivamente: “es la peor de las ideas que cada uno digamos una cosa”, ha sentenciado.