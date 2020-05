“Mi terror es que haya un repunte y me preocupa muchísimo que haya que hacer una reescalada porque sería muy terrible, económica y sanitariamente hablando. Por eso, reitero, mucha prudencia”. Así de contundente se mostró la consejera de Sanidad, Verónica Casado, sobre el primer día de la salida de las personas a la calle.

Por este motivo, solicitó a la ciudadanía prudencia porque “el virus está aún con nosotros”. "No tenemos que esperar a que un policía nos llame la atención o nos multe. Todos y cada uno de nosotros debemos sacar el policía que tenemos dentro. No creo que nadie, a partir de ahora, salga 40 veces a la calle”, añadió.

Verónica Casado advirtió de que en todos los países donde se han acometido ya distintas fases de desescalada -Alemania y Corea- se han producido peligrosos repuntes por lo que, aunque sañeló que hay una necesidad física y psicológica de hacer deporte, pidió “prudencia”, ya que “están corriendo hasta los que no han corrido en su vida”.

Estudio de seroprevalencia

Por otra parte, la responsable regional de la cartera de Sanidad animó a las familias seleccionadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a participar en el estudio de seroprevalencia, tras comprobar “algunas reticencias”. No en vano, subrayó que es un estudio “muy importante” conocer el nivel de afectación de la población general en relación al coronavirus.

Ademas, reiteró a los ciudadanos que no atiendan a posibles llamadas a su casa haciéndose pasar por sanitarios para hacerles el test de seroprevalencia, porque aseguró que previamente se contactará telefónicamente con aquellas personas que hayan sido seleccionadas para participar en este estudio, además de que las pruebas se harán mayoritariamente en los centros de salud y solo de manera excepcional en los domicilios, y sin coste.

“Hay que estar muy atentos para que nadie entre en su casa diciendo que viene del Ministerio de Sanidad si alguien no le ha avisado previamente. No abran la puerta y llamen al 112”, reclamó Verónica Casado. “Se les va a llamar desde su centro de salud o una central que se va a identificar como tal” y la mayoría de las personas tendrán que acudir al centro de salud para someterse a las pruebas de test y de sangre. “Serán pocas las personas a las que se les haga en domicilios”, en concreto tan solo a aquellas que no puedan “moverse de su casa”, concluyó.