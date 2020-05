Mientras más de la mitad de España desescala hacia la nueva normalidad, Castilla y León, que no se encuentra entre esos territorios afortunados en fase 1, salvo 26 pequeñas zonas rurales de salud, prosigue poco a poco en ese reto que se ha marcado de conseguir una Comunidad verde y limpia de la Covid-19. “Vamos por el buen camino y se están haciendo las cosas bien”, destacaba este mediodía la consejera de Sanidad, Verónica Casado, durante su parte diario de la evolución de la enfermedad. Si bien, también aseguraba, contundente, que el virus sigue ahí, al acecho, cómodo y esperando, al que refrendaba con el ligero repunte experimentado por la Comunidad en las últimas 24 horas.

Y es que de ayer a hoy, Castilla y León suma 117 nuevos contagios, de los cuales 68 están confirmados por PCR, detecta otros 700 posibles casos en la Atención Primaria por medio del sistema informático Medora que eleva la cifra a 63.559, de los cuales siguen activos 32.485 casos, y contabiliza otras cinco personas más fallecidas en los hospitales que eleva la cifra a 1.930 desde que comenzara la pandemia. Un número de finados a los que hay que sumar los usuarios de residencias, que son otros 668 o en sus domicilios otras 673 más, según los datos actualizados a esta hora por el Gobierno autonómico.

Además, la consejera se refería al estudio nacional de seroprevalencia que elabora el Instituto de Salud Carlos III, en Castilla y León habría 172.767 personas que habrían pasado la enfermedad, el 7,2 por ciento, ya que cuentan con anticuerpos, o al hecho de que el 37 por ciento de la población de la Comunidad haya tenido hasta la fecha lo que se conoce como morbilidad expresada, que es el caso de aquellas personas que según este informe han pasado la Covid-19 pero que o bien no han tenido síntomas o lo que han notado no les ha hecho sospechar que pudieran haber contraído el virus y por tanto no tenido que acudir a ningún centro de salud a pedir ayuda.

Otros de los datos positivos que arroja el día es la ocupación hospitalaria, que sigue mejorando y son ya 475 las personas que se encuentran hospitalizadas por el coronavirus, de las cuales 375 están en planta, lo que suponen 23 menos que ayer y, las cien restantes en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) expandidas, que son siete menos que las que había el miércoles.

En la actualidad, más de 5.200 personas están siendo tratadas con antivirales, se han registrado en las últimas 24 horas un total de 51 altas hospitalarias, que eleva la cifra de curados hasta las 7.672.

Hasta el momento, los servicios sanitarios han llevado a cabo ya 268.167 pruebas de deteccción de la Covid-19, delas cuales 114.195 han sido moleculares o PCR, con un resultado positivo en el 15,9 por ciento, mientras que se han realizado 153.977 test de anticuerpos, con un 6,14 por ciento de contagios confirmados por este sistema.

Entre los sanitarios se han hecho ya 23.449 pruebas, lo que supone que el 54 por ciento de nuestros sanitarios han sido ya testados, colocando a Castilla y León a la cabeza en número de test realizados a sus profesionales de la España autonómica. casi tres mil de ellos han dado positivos, el 8,3 por ciento del total, y 2.501 han superado la enfermedad y se han reincorporado a su puesto de trabajo.