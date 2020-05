Leandro Roldán seguirá otros cuatro años más al frente de Escuelas Católicas de Castilla y León. Y lo hará después de recibir una vez más la confianza y el apoyo de la Junta Directiva de la patronal de los centros educativos concertados mayoritaria en la Comunidad, que aglutina a 180 colegios con más de cien mil alumnos -el 30 por ciento del total- y más de nueve mil profesores y docentes, por haber conseguido dar estabilidad al sector.

Una vez resueltas algunas de sus preocupaciones, como la prueba de acceso a la Universidad (EBAU), que ya saben que se va a celebrar en julio aunque desconocen el cómo, o la evaluación final y la titulación de los alumnos y la promoción, Leandro asegura a LA RAZÓN que entre sus objetivos a corto, medio y largo plazo, se encuentran, lo más inmediato, dar respuesta a esta crisis sanitaria que afecta a todos los ámbitos y cerrar este atípico curso escolar. En segundo lugar, estar preparados para volver en septiembre con todas las garantías de seguridad calidad y, si hay un repunte y el confinamiento se mantiene, estar listos para poder dar las clases online a los alumnos como hasta ahora. Y en tercer término y más a largo plazo, reforzar los contactos y la sintonía y cercanía con la Administración y la Comunidad educativa.

“Se que a partir de ahora se abre un periodo complicado y que habrá dificultades económicas en todos los ámbitos y también en la Educación. A día de hoy no conocemos nada al respecto y estamos mas pendientes de salvar el curso y ver qué medidas se pueden aplicar para cerrarlo lo mejor posible y que planteamientos se pueden prever el año que viene en lo presencial como hasta ahora”, explica el secretario autonómico de Escuelas Católicas, quien, pese a las dificultades,, pone en valor el “asombroso” potencial de organización que han tenido los colegios católicos concertados para dar las clases telemáticas. “Casi el cien por cien de los alumnos han sido atendidos sin problema”, asegura, mientras agradece también la colaboración de la Consejería de Educación aportando el material necesario, como tarjetas SIM, a las familias con problemas económicos o de conectividad.

Leandro cuenta que el cambio fue difícil al principio “porque la gente se fue para casa de la noche a la mañana, hubo que preparar y ponerse las pilas”, dice, mientras reconoce también que las vacaciones de Semana Santa vinieron muy bien a los docentes para reeorganiziarse y empezar el último trimestre de otra forma.

Por ello, lanza un mensaje de ánimo a todos los colegios y docentes para seguir afrontando esta situación de crisis sanitaria y social con paciencia y con la esperanza de volver más pronto que tarde a la normalidad, y se compromete a seguir defendiendo, aún más si cabe dada la situación, los valores y derechos de la Educación concertada, puesta en entredicho desde el Gobierno de España y la propia ministra Isabel Celaá, en alguna ocasión, sembrando dudas al respecto

En este sentido, Leandro Roldán tiene en mente también la nueva ley de Educación en la que trabaja el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, que se anunciara antes de la pandemia, y que ahora se ha quedado en espera, aunque el secretario autonómico de Escuelas Católicos teme que se pueda intentar darla un impulso en estos tiempos convulsos. “Sería penoso que el Gobierno de la nación aprovechara este periodo tan complicado para acelerar los procesos, evitar el diálogo social y hurtar a los grupos de un debate necesario en el Congreso de los Diputados para aprobar una ley de forma apresurada", advierte el secretario autonómico de Escuelas Católicas, quien recuerda que ellos siempre han apostado por este diálogo social y porque la nueva ley tenga el consenso de todos. “Y en la actual situación es imposible de llevar a cabo incluso el debate”, asegura, mientras pone como ejemplo la asignatura de Religión y la intención del nuevo Gobierno de quitarla de la circulación, como se suele decir. “Es un tema que nos preocupa y que creemos que debe contar con un debate importante y no aprobar una ley con nocturnidad y alevosía”, señala.

La educación concertada: “Tu gran salto al futuro”

Bajo el lema “Tu gran salto al futuro”, Escuelas Católicas Castilla y León ha puesto en marcha una campaña de apoyo a la escolarización en centros concertados católicos de la comunidad. Una campaña en la que, según explica el secretario autonómico. quieren poner el acento en varias cuestiones:

1- La libertad de elección de centro, protegiendo de esta forma el derecho de los padres a elegir donde quieren que estudien sus hijos, tal y como se recoge en la Constitución en su artículo 27. 2- Un proyecto educativo común, motivador e innovador para los alumnos, comprometido con su desarrollo académico y personal pero también con las familias 3- Apuesta por la equidad y la integración, por una escuela abierta, acogedora e inclusiva

Preguntado por si la crisis sanitaria y el hecho de que no estén pudiendo realizar las visitas con los padres y los niños para que conozcan los colegios y la forma de trabajar pueda afectar a la matriculación, Leandro tiene claro que no. “A lo largo de los años se está demostrando que un gran porcentaje de familias de Castilla y León apuestan por la educación concertada y que el proceso de selección por parte de los padres no es algo frívolo. No van a decidir un centro u otro por la situación actual y estoy seguro que las familias piensan más en la educación de calidad que saben que les ofrecemos y llevarán a sus hijos a los colegios que ya tuvieran pensado antes de la pandemia”, destaca.

“Es verdad que esa cercanía en el proceso de admisión la hemos perdido esta vez en el actual proceso, porque no se pueden visitar ni ver las clases de manera presencial, pero estamos haciendo lo posible para que las familias conozcan de cerca lo que se hace en los colegios concertados y que los números de admisión tengan cierta estabilidad respecto a otros años. La escuela concertada ha demostrado que es de calidad y no creemos que pueda producirse una caída del alumnado”, apunta.

En cuanto a este extraño final de curso, el secretario autonómico de Escuelas Católicas tiene claro que lo importante es que alumno y familias se sientan apoyados por el centro donde están inscritos, y que aunque los escolares no hayan podido ir a clase, que sepan que tienen el respaldo del profesor y que el centro vela por seguir dando clases y por acompañar al alumno. “Esto es vital”, dice Leandro para quien las clases telemáticas “no son solo mandar unos deberes en un correo frío y sin respuesta, sino habilitar plataformas, videoconferencias y que alumno y profesor se vean las caras”.