El reparto de mascarillas quirúrgicas y de material de protección no solo no cesa sino que sigue aumentando, pese a que la pandemia parece que empieza a mitigar y dejar que corra el aire en una Comunidad como es la de Castilla y león, entre las más afectadas por el coronavirus, con más de dos mil muertes confirmadas por PCR en hospitales.

Solo en la última semana, el Ministerio de Sanidad ha distribuido más de 9,3 millones de mascarillas quirúrgicas de acuerdo a las necesidades de refuerzo declaradas por las Comunidades Autónomas, de las cuales 1,4 millones han llegado a Castilla y León .

Esta iniciativa ofrece a las autonomías un conocimiento anticipado sobre las cantidades de material que van a recibir de forma periódica y realiza un reparto equitativo entre todas ellas. Además, facilita la conformación de una reserva estratégica a nivel autonómico, uno de los indicadores de capacidad del sistema sanitario establecido para el paso de fase en el Plan para la transición hacia una nueva normalidad. El Gobierno también está conformando una reserva estratégica a nivel nacional.

Esta fórmula de reparto continúa con la distribución de 9,3 millones de mascarillas quirúrgicas tipo IIR, si bien el ministro Salvador Illa ha instado a las regiones de la España autonómica a que mantengan activos los procesos de compras de material sanitario para hacer frente a necesidades futuras.

Polémico fondo autonómico

Por otra parte, el delegado del Gobierno de España en Castilla y León, Javier Izquierdo, aseguraba este lunes no entender de ninguna manera las críticas lanzadas por diversas autonomías, entre ellas la del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, contra el fondo de 16.000 millones de euros no reembolsables que se va a repartir entre las regiones para hacer frente a las consecuencias económicas, sanitarias y sociales de la Covid-19. “Son unas críticas que están poco justificadas porque es la primera vez que el Gobierno de España articula un mecanismo de este tipo, un esfuerzo nunca visto antes que permite a las autonomías acceder a unos recursos que no tendrán que devolver después y que no existió en la anterior crisis económica", decía el representante del Gobierno del Reino de España en nuestra Comunida, que recordaba que en la crisis de 2008 hubo ayudas, pero en forma de crédito que las autonomías tenían posteriormente que devolver con intereses.

Según las cuentas realizadas por la Junta, frente a los 670 millones de euros que esperaba conseguir con el reparto inicial, los cambios efectuados podrían representar 125 millones menos de esa previsible cifra del principio. Al respecto, Izquierdo pedía, en declaraciones recogidas por Efe, que "no se hable en términos de perjuicios o beneficios”, sino que se valore la aportación de recursos a fondo perdido, sin que exista aún una cifra real que vaya a percibir cada autonomía.