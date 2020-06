«Cada euro debe ir dirigido a generar oportunidades»

Llega en un momento muy complicado, pero la leonesa Ana Carlota Amigo no se arruga y compromete ilusión, trabajo, dedicación y esfuerzo para superar las dificultades que ha traído el Covid-19.

– ¿Cómo afronta este nuevo reto?

–En otro momento para una persona muy vinculada al mundo del empleo lo afrontaría con mucha ilusión, pero por la situación que acontece lo hago con respeto y responsabilidad, porque nos vamos a enfrentar a la mayor crisis de la historia. Por eso mi objetivo principal es que cada euro que gaste esta Consejería tiene que ir dirigido a generar oportunidades de empleo, a mantenerse los puestos de trabajo y a utilizar los recursos públicos de manera eficaz y eficiente. No se trata de tener a los desempleados ocupados porque sí, sino formarles y reciclarles en sectores que tengan una demanda verdadera de empleo. Por eso es importante no perder ni un euro en medidas que no den resultados.

– ¿Qué otros objetivos persigue?

–En Castilla y León contamos con un sector tractor de la economía como es el de la automoción y tenemos que atender sus demandas, como son la de aportar inversión para su modernización y para impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), así como prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) hasta el mes de diciembre. Además, la pandemia nos ha enseñado que hay nichos de negocio que no estábamos aprovechando y que hemos que tenido que desarrollar con buenos resultados como es la plataforma de la venta on line. Por eso, otra de nuestra prioridades es potenciar la digitalización, el teletrabajo y la venta on line. También queremos apostar por fortalecer el Diálogo Social, ya que es algo que nos demanda la sociedad, que estemos unidos y alcancemos acuerdos en beneficio de los ciudadanos. En este sentido, tenemos la suerte de estar en una Comunidad Autónoma que está cercana a alcanzar un acuerdo entre todos los grupos políticos. Porque ahora más que nunca, escuchando y consensuando, es la forma en la que tenemos que trabajar.

– Pero para alcanzar estos objetivos hace falta financiación, ¿cómo valora la distribución del fondo extraordinario del Gobierno de España?

–Nos disgusta. Que se tenga sólo en cuenta a la población supone un gran prejuicio para una Comunidad como Castilla y León. Salimos bastante perjudicados al no tener en cuenta la dispersión ni la prevalencia de la enfermedad. Todo ello se une a que a mi presupuesto de 297 millones nos han detraído 80, así como los 142 millones que aún no nos han devuelto del IVA. La verdad es que no estamos muy contentos. Por eso como ya ha demostrado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, vamos a luchar para que nos devuelvan ese dinero, ya que es una inversión que la sociedad necesita, y porque en un momento tan crítico no nos pueden decir que nos va a llegar dinero, cuando lo que realmente está pasando es que nos lo están quitando.

- Sobre todo en un momento en el que la prioridad debe ser salvar el mayor número de empleos...

- Si tenemos en cuenta que ya el presupuesto no era muy alto en esta materia, que además se ve retraído en 80 millones y que la realidad indica que vamos a necesitar más, sería necesario ampliar el presupuesto de las políticas activas de empleo. Está claro que lo primero era paliar la crisis sanitaria, pero también hay que pensar en lo económico, ya que nos afecta mucho que los negocios hayan estado cerrados durante tres meses, con el daño que eso conlleva a las empresas y a los autónomos, ya que según todo indica un 30 por ciento de los afectados por los ERTEs no podrán volver a sus anteriores empleos. Por lo que ahora se necesitan esos recursos para formar a esos desempleados para que encuentren un nuevo puesto de trabajo en sectores con más posibilidades.

–¿Qué reivindica al Gobierno de España?

–Lo primero, que es algo que nos han demandado todas las empresas: estabilidad y seguridad jurídica. Y para ello no hay que pactar reformas laborales en uno de los peores momentos de crisis de la historia, con partidos como Bildu, y mezclar una prórroga del Estado de Alarma con cuestiones que lo que provocan es la desestabilización de la legislación laboral en España, hasta el punto que la patronal trasladó a la ministra que dejaba de llegar a acuerdos si eso se producía. Algo que también nos ha dicho la Unión Europea, que para recibir recursos se debe mantener el actual modelo laboral. También quiero recuperar los fondos que nos correspondían como Comunidad para políticas activas de empleo, en los momentos de más crisis. No me gustaría que las diferentes acuerdos de prórroga del Gobierno creen desigualdades entre territorios, y quiero ver que este PSOE que apuesta por la igualdad entre todos los españoles, la defiende de verdad, y no la trasgreda pactando privilegios con otros territorios.

– ¿Qué les dice a esos trabajadores que están en ERTE y que aún no han cobrado?

– Que esta consejera está aquí para ayudarles. Me preocupa que todavía muchos de ellos no hayan cobrado, cuando estaba previsto que lo hicieran el 1 de junio. Y a aquellos que después de la pandemia no recuperen su empleo, que les apoyaremos en su formación para que aprovechen las nuevas oportunidades que se van a abrir en el futuro.