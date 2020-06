Ante la situación que vivimos, algunas personas pueden dudar sobre si es un buen momento para emprender. Por ello, en las Jornadas Virtuales Multidisciplinares de la Universidad Católica de Ávila, Ricardo Reier, director de la Escuela de Negocios Ávila Business School de la UCAV ha intentado resolver estas cuestiones.

Para Ricardo Reier, la respuesta es clara: por el momento, no es buena idea emprender. Tal como ha explicado, las estadísticas muestran que de cinco negocios que se crean, a los cinco años solo queda uno y de cada diez negocios que se crean, a los diez años solo queda uno. “Aquí el éxito no depende de nosotros, va a depender de que haya clientes que compren aquello que estamos vendiendo”, ha indicado.

También ha explicado que a la hora de emprender hay que tener tres palabras siempre en mente: cliente, trabajo y adaptación. “Aquí no hay atajos, no hay recetas para el éxito, no es una carrera a corto plazo, es una maratón en la que todos los días hay que volver a examinarse porque el negocio depende de uno mismo”, ha señalado.

“La acción de emprender no tiene que ver con los números ni con las cuentas de resultados”, ha explicado. “Cuando la gente viene a desarrollar un modelo de negocio, siempre les preguntamos por qué quieren llevarlo a cabo. Siempre que las respuestas no estén relacionadas con tener éxito, lo descartamos”.

Según Reier, mucha gente se pregunta cuál es el mejor sector para emprender. Para él esa pregunta no es la más correcta puesto que no hay un sector que asegure el éxito, sino que éste último dependerá de las personas que lo desarrollen: “Si yo tengo la mejor empresa, que funciona prácticamente sola, y pongo a un equipo directivo que es un desastre, la empresa se la cargan porque lo más importante de una empresa es la persona que la va a desarrollar. No hay empresa que soporte una mala gestión”.

Para finalizar y aunque el director de la Escuela de Negocios Ávila Business School de la UCAV ha asegurado que no existen claves concretas que aseguren el éxito, sí ha recomendado que para que un negocio funcione, la persona tiene que llevarlo a cabo sobre tres pilares: que le apasione, que sea bueno y que haya mercado.

La próxima Jornada Virtual será el próximo lunes 22 de junio a cargo de Lydia Jiménez, presidenta del Consejo Directivo de la UCAV y Directora de las Cruzadas de Santa María, que impartirá la charla “Conócete a ti mismo”.