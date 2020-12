La UCAV y el Colegio de abogados de Ávila crearán una clínica jurídica en la Universidad

La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha promovido, junto con el Ilustre Colegio de Abogados de Ávila (ICAAVILA), la firma de un convenio de colaboración para el desarrollo de una Clínica Jurídica en la Universidad. Un proyecto que tiene como objetivo facilitar la actividad pro bono de profesionales de la abogacía vinculados al ICAAVILA y desarrollar un proyecto de aprendizaje-servicio que redunde en beneficio de la formación de futuros juristas comprometidos con la cultura jurídica y con la transformación social.

Esta Clínica Jurídica llega tras varios años de trabajo por parte de la UCAV en proyectos de simulación jurídica y con su creación se pretende que los alumnos puedan complementar el estudio de las asignaturas con un componente práctico de la mano de profesionales y operadores jurídicos, de la misma manera que servirá como oportunidad para aprender ayudando a otros.

La decana de la Dacultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, la doctora Lourdes Miguel, ha destacado que con esta Clínica Jurídica se busca “crear un espacio para la acción social a través del Derecho y cumplir con un marcado objetivo formativo”. Además, ha señalado que estas actividades de asesoramiento jurídico a personas de colectivos vulnerables y desfavorecidos “se concretarán con las Instituciones y Organizaciones colaboradoras para que los estudiantes puedan profundizar en problemas derivados de las realidad de distintos contextos sociales y puedan reforzar así sus conocimientos teórico-prácticos, así como puedan dar respuesta, en un primer acercamiento y asesoramiento y a la luz de los valores constitucionalmente protegidos, a los intereses legítimos de todos aquellos grupos que se puedan encontrar en condiciones de mayor vulnerabilidad”.

Por su parte, la decana del Icaavila, Raquel Sánchez, ha valorado positivamente la firma de este convenio entre ambas instituciones que servirá, por una parte, para mejorar la formación de los futuros abogados; y por otra, asegurar el asesoramiento jurídico de todas las personas, especialmente de “aquellos grupos que están en riesgo de exclusión social y no estén amparados dentro de la justicia gratuita, porque si bien es cierto que el sistema de justicia gratuita es muy bueno –ha expresado Sánchez- hay determinados supuestos que no están cubiertos y no están amparados”.

Por último, la rectora de la UCAV, María del Rosario Sáez, rectora de la UCAV, ha expuesto cómo los alumnos de Grado y Posgrado, afianzarán así la base de su aprendizaje práctico y de servicio para fortalecer la adquisición de las competencias académicas propias de los estudios de Derecho, pero también para despertar el compromiso solidario. Una cuestión que se encuentra intrínseca en los principios y en la identidad que rige la Universidad.

La rectora de la UCAV también ha agradecido a los abogados que van a colaborar como tutores, por su dedicación y compromiso en esas actividades pro bono y por acoger a los alumnos de la UCAV para transmitirles algo tan valioso como su experiencia en el ejercicio del Derecho, así como a aquellos que ya colaboran cada año acogiendo a alumnos en prácticas con carácter habitual, destacando la excelente colaboración que siempre ha existido entre la UCAV y el ICAAVILA.

Esta Clínica Jurídica será dirigida por Álvaro Mendo Estrella, profesor de Derecho Penal en la UCAV, quien se encargará de poner en marcha esta iniciativa y de coordinar el desarrollo de las actividades previstas en el marco del convenio firmado entre ambas Instituciones.