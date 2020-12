Las reivindicaciones de los concejales del PP de Mojados llegan a las Cortes

Los Concejales del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mojados han acudido a las Cortes de Castilla y León, donde han sido recibidos por Noemí Rojo, Vicepresidenta de la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común, quienes le han trasladado la situación que viven diariamente desde la Oposición en el Consistorio.

Actualmente el municipio de Mojados solo cuenta con dos grupos políticos con representación, PSOE y PP, “donde la mayoría absoluta de la que goza el Gobierno municipal socialista es la razón para no escuchar ni valorar ninguna propuesta de los Concejales Populares, que estamos en el Ayuntamiento con el respaldo de 600 vecinos”, declara la edil Beatriz Rodríguez.

Entre otras muchas cuestiones, han trasladado a la vicepresidenta una reivindicación que realizaron desde el inicio de la legislatura, como es la disposición de un despacho para poder recibir al público y llevar a cabo las tareas del Grupo, así como el mal estado de determinadas calles del municipio recién asfaltadas o la situación que se vive en el Polígono de Mojados, carente de infraestructuras y lejos del foco de atracción de industria que pretende que sea el Grupo Popular.

No obstante, una de las quejas de mayor calado que han presentado al Procurador del Común es la de poder acceder a cierta información municipal, así como que sea entregada en tiempo y forma, “ya que hay quienes predican transparencia, pero los hechos demuestran opacidad”.

A este respecto, la Vicepresidenta de la Comisión ha señalado que “es una obligación democrática de todos los gobiernos facilitar la labor de control, el trabajo de representación y la expresión de la pluralidad política. No es comprensible que se mantengan estas actitudes respecto a la ocultación de información municipal o que ésta no sea entregada en tiempo y forma cuando es requerida, pues no solo afectan al resto de Corporativos, sino a parte de la población que ha depositado su confianza en ellos”.