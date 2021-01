El toque de queda en Castilla y León

Martes 5 de enero

8:45 Suspendida la Concentración Motorista Invernal Internacional " La Leyenda Continúa 2021″

La Concentración que se celebraría del 7 al 10 de Enero del 2021 en Cantalejo (Segovia) está suspendida. Fuentes de la organización señalan que desde que se comunicó “ésta terrible pandemia sigue si cabe con más virulencia, por ello y por nuestra responsabilidad social con nuestro colectivo nos obliga a proteger la salud tanto de los motoristas como la de sus familias, amparándonos en las recomendaciones, normativas y prohibiciones pactadas entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas”. La nueva convocatoria ya ha sido anunciada para “las fechas del 6 al 9 de Enero del 2022 y será entonces cuando nos volveremos a reunir y compartir esa camaradería, amistad y solidaridad en la que se basa esta Concentración Motorista Invernal Internacional La Leyenda Continúa”.

8:30 Los Reyes Magos se congelarán en Castilla y León

El Covid-19 no permite las Cabalgatas de Reyes en Castilla y León, pero Sus Majestades de Oriente tendrá que realizar su trabajo congelados, ya que todas las provincias de la Comunidad tendrán temperaturas bajo cero durante toda la jornada.

Resumen 4 de enero

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, advirtió de que “estamos ante una tendencia alcista” en los datos de contagios de COVID que revelan que “estamos en el inicio de la tercera ola” por lo que llamó a cumplir las medidas sanitarias establecidas. El presidente precisó a Onda Cero Salamanca las medidas que estarán vigentes, como la prohibición de reuniones de más de seis personas no convivientes, el toque de queda a las 22.00 horas o el cierre perimetral a partir del 10 de enero. “Son medidas eficaces que permitieron en la segunda ola bajar la incidencia acumulada, salvar vidas y la economía”, dijo. Fernández Mañueco afirmó que la vacuna “abre un tiempo de esperanza” pero “no podemos bajar la guardia, porque hay que seguir protegiendo a las personas más vulnerables”. El jefe del Ejecutivo autonómico insistió en que hasta que el proceso de vacunación no concluya, hasta que no se logre inmunizar al 70 por ciento de población, “es fundamental” mantener medidas como la distancia seguridad, la limpieza de manos, el uso de la mascarilla o la ventilación de espacios cerrados. “Máxima precaución y no bajar la guardia”, enfatizó.

En cuanto a las cifras, Castilla y León registró 382 nuevos contagios por COVID-19, 77 casos menos que ayer domingo, pero 93 más de los contabilizados el sábado; de ellos, 370 tienen diagnóstico del día anterior. Además, la Comunidad registró ocho nuevos fallecidos, de los cuales seis muertes se produjeron en los hospitales de la Comunidad (la cifra más baja desde el pasado 12 de octubre, cuando fueron cinco) y dos más en las residencias. De los trece fallecidos en los hospitales entre ayer y hoy, más de la mitad (siete) procedían de los centros residenciales de la Comunidad. En estos momentos los brotes activos suman 238 (22 más que ayer), con 1.973 casos vinculados (118 menos que ayer), según la información remitida por la Junta, que arroja que las altas nuevas ascienden a nueve, con un total de 19.787 pacientes, y que el acumulado de contagios suma 139.688, de los que 132.893 positivos tienen diagnóstico mediante pruebas de infección activa (PCR y test de antígenos). Por lo que respecta a los fallecidos en los hospitales, las provincias de Palencia y Valladolid registraron dos nuevas muertes cada una, para sendos totales de 275 y 822 desde que se declaró la pandemia en marzo. Burgos y Zamora anotaron una muerte más (576 y 338 en total, respectivamente), mientras que el resto no han tenido que lamentar nuevas pérdidas. Así, Ávila mantiene el número de fallecidos en sus hospitales en 250, León en 863, Salamanca en 635, Segovia en 262 y Soria en 181. En cuanto a los nuevos positivos, de los 382 contagios nuevos, Valladolid acumuló 85, Palencia 69, Segovia 61 y Ávila 50. Además Salamanca registró 37, León 36, Burgos 23, Zamora 13 y Soria 8. Del total de positivos en la Comunidad desde que se inició la pandemia, Valladolid es la provincia que acumula más casos, con 31.910, seguida por Burgos, con 24.644, y León, con 22.790. A continuación aparece Salamanca con 19.033; Palencia, con 10.097; Zamora, con 8.868; Segovia, con 8.835; Ávila, con 7.578; y Soria, con 5.933.