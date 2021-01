El frío revienta dos tuberías en Valladolid e inunda varias calles de la ciudad

La ola de frío que está asolando a España, en general, y a Castilla y León, en particular, empieza a tener sus consecuencias, y no solo por la disficultad para moverse por las calles por el hielo y la nieve acumulada que no se ha derretido sino también porque las temperaturas tan gélidas que se están registrando están provocando que tuberías de las casas se congelen o que otras revienten directamente.

Es lo que ha ocurrido esta mañana en Valladolid, donde el reventón de dos tuberías, al parecer por el frío, ha inundado varias calles de Valladolid y ha obligado a cortar a las 9.15 horas el tráfico en la Avenida de Santander la ciudad.

De hecho, según informa la Policía Local e agua llega hasta el Paseo del Cauce, y ha subido a la acera, y a la avenida Palencia. El frío es intenso y se han alcanzado esta madrugada temperaturas de más de menos diez grados bajo cero en toda la provincia..

Además del corte en la avenida de Santander se ha cortado el tramo que va del paseo del Cementerio a esa avenida y el afectado por el agua en el paseo del Cauce.