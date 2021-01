La oposición apoya las nuevas restricciones aunque el PSOE duda del encaje legal del toque de queda

Sin que sirva de precedente, la oposición que forman PSOE y Podemos al Gobierno de Castilla y León han respaldado las nuevas medidas de restricción que ha anunciado la Junta este viernes para contener la expansión de un virus desmelenado y que vuelve a campar a sus anchas por la Comunidad -hoy se ha vuelto a batir el récord de contagios en pandemia con 2.483 positivos y la incidencia a siete días está ya en 488 casos-.

“Las apoyamos porque lo primero es proteger la salud de las personas”, decía el líder socialista Luis Tudanca. “Son necesarias ante el elevado número de contagios que se están registrando”, señala, por su parte, Pablo Fernández, secretario regional de Podemos. Si bien, ambos dirigentes, piden al Gobierno que preside Fernández Mañueco que estas nuevas restricciones, cuando se publiquen en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), vengan también acompañadas de ayudas económicas a los sectores afectados por esta pandemia que parece no tener fin y que este viernes ha dejado también otros diez fallecidos. “Sin estas ayudas el impacto será terrorífico”, decía Fernández.

“A los hosteleros y a los autónomos no se les puede dejar tirados más tiempo porque están al límite y no aguantan más”, apunta también el socialista Tudanca, quien, pese a este apoyo, mostraba sus dudas acerca del adelanto del toque de queda a las ocho de la tarde, que ha desautorizado el Ministerio. “Dudo del encaje legal que pueda tener esta medida pero no la discuto porque entiendo que la Junta la ha decidido con la mejor de las intenciones y asesorada por sus servicios jurídicos”, decía.

Pero dicho esto, y tras asegurar que el PSOE será leal y responsable con las medidas que se adopten frente a este virus, el líder de los del puño y la rosa cargaba duramente otra vez, como lleva haciendo desde que ha empezado este año, contra la gestión del Gobierno autonómico de esta pandemia. “La Junta de Castilla y León se limita a lo fácil: prohibir, pero no ayudar”, aseguraba, mientras reclama, además de ayudas a los afectados, coherencia y transparencia .

Asimismo, afea a Fernández Mañueco que solo se acuerde de él y de su partido cuando peor están las cosas y apelaba para ello al sabio refranero español. “Solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena”, decía Tudanca, quien pedía más diálogo y complicidad para con la oposición a la hora de tomar decisiones y le reprochaba también que en el caso de la medida del adelanto del toque de queda no les hayan comunicado nada durante la reunión previa que mantuvieron antes de lanzar la noticia.