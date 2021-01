Regresa el virus más contagioso y letal

Duro comienzo de 2021 el que está sufriendo España, en general, y Castilla y León, en particular, donde la covid se ha desatado y, tras la Navidad, ha intensificado su presencia con una virulencia que no se esperaba. Y es que por tercer día consecutivo, la Comunidad vuelve a batir su récord histórico en esta pandemia con 2.892 nuevos contagios en un solo día, lo que suponen 218 mas que ayer y que elevan la cifra de contagiados desde marzo hasta los 158.310. Valladolid, con 746 es la provincia que registra más casos, muy por delante de las siguientes, que son Salamanca y León, que han detectado 431 y 418 positivos respectivamente.

Los brotes activos se han disparado de una manera desorbitada, ya que por vez primera se superan los mil focos abiertos en la Comunidad, concretamente 1.018, lo que suponen 97 más que hace un día, con 6.101 personas implicadas en alguno de ellos. La provincia de Segovia es la que más brotes tiene (231) sin embargo es la de Salamanca, con 1.247, la que cuenta con más personas afectadas y en cuarentena.

Pero aparte de este inusitado aumento de la infecciosidad del virus, preocupa también que haya vuelto con fuerza su letalidad. Y es que este sábado, según los datos facilitados por el Gobierno autonómico, veinte personas han perdido la vida por covid, diecinueve de ellas en los hospitales (cuatro en Valladolid; tres en Salamanca, Palencia y Burgos; dos en Zamora y León; y una en Segovia y Soria), y una más en la habitación de la residencia en la que vivía.

Con esta cifra son ya 4.339 las personas que han fallecido por coronavirus en los centros hospitalarios, aunque a este número habría que sumar las 1.063 personas, usuarias de residencias, y los 1.105 muertos con síntomas compatibles pero a los que no les hicieron la PCR que lo confirmara. Por lo que la cifra de finados en esta pandemia estaría sobre las siete mil personas.

Unas cifras que no hacen si no refrendar las nuevas medidas de restricción que entrarán en vigor esta tarde a las ocho, como el adelantamiento del toque de queda a esa hora, la prohibición de moverse entre provincias o la limitación a cuatro el número de personas no convivientes que pueden reunirse en espacios públicos o en domicilios.

Las buenas noticias llegan de las 104 altas hospitalarias, que elevan a 20.462 el número de personas que han superado la enfermedad en Castilla y León des marzo.

Residencias

En cuanto a la situación epidemiológica en las 1.214 residencias de personas mayores, con discapacidad o viviendas tuteladas, aparte de los siete fallecidos, seis en hospitales y uno en el propio centro residencial, cabe señalar que en las últimas 24 horas se han detectado treinta nuevos positivos, que eleva a 13.262 el número de infectados en estos lugares desde marzo. Además, 26 residentes con síntomas compatibles se encuentran aislados en sus habitaciones para impedir la propagación del virus -uno más que hace un día- mientras que 1.470 usuarios sin sintomatología están en aislamiento preventivo para evitar que puedan contagiarse, lo que suponen 159 más que los que había en esta situación el viernes.

De ayer a hoy han recibido al alta hospitalaria quince residentes, que deja el total en estos casi once meses de crisis sanitaria en los 12.711.

En cuanto a la evolución en los 25 centros de mayores o con discapacidad propios de la Junta, en estos momentos hay 27 usuarios de estos lugares hospitalizados por covid, mientras que 218 residentes sin síntomas compatibles con la enfermedad se encuentran en aislamiento preventivo para evitar males mayores. la mayoría de ellos (153) están en esta situación en la residencia de personas Mayores de Ponferrada, mientras que hay otros 32 así en la residencia Asistida de Personas Mayores “La Rubia” de Valladolid y 25 más en la Residencia de Personas Mayores “Los tres árboles” de Zamora.