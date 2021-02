Alternativas urgentes y conjuntas para salvar al sector del turismo

Buscar estrategias comunes y en nuevas alternativas para salvar a cientos de empresas y miles de empleo vinculados al sector del turismo. Es por ello, que el consejero de Cultura y Turismo de Castilla y León, ha mantenido una reunión con distintos representantes de los Gobiernos de Madrid, Andalucía, Murcia y Galicia para estudiar medidas urgentes ante la «delicada» y «grave» situación que está sufriendo este sector por la crisis sanitaria y económica, derivada de la pandemia de la Covid.

Un encuentro telemático, promovido por la Junta castellano y leonesa, y donde cada una de las Comunidades ha expuesto la situación en la que se encuentra el turismo en su territorio «ante el riesgo de pérdida de un tejido productivo absolutamente esencial para la economía de nuestros territorios y para la del conjunto del país», como se ha manifestado en esta reunión.

Ésta ha sido una primera toma de contacto para poner sobre la mesa ideas y ayudas que cada autonomía ha puesto en marcha desde que el Gobierno de España anunciara el Estado de Alarma para la gestión de la crisis y en los próximos días se celebrará un nuevo encuentro con el fin de concretar una estrategia común que contribuya a paliar las graves consecuencias que se vive en la actualidad.

Según el consejero Javier Ortega, el sector turístico es «absolutamente estratégico para el conjunto del país» y es por ello que ha explicado que todas las Comunidades «estamos implementando una serie de ayudas económicas directas para empresas y autónomos». No obstante, ha lamentado que «el prolongamiento en el tiempo de la situación, de la que todavía no tenemos fecha de finalización y de la que expertos nos indican que sus efectos serán persistentes y profundos en 2021, lo que conlleva a que estas ayudas sirvan para anestesiar a algunas empresas, pero no es la solución».

Ortega también ha manifestado que la imposibilidad de abrir los negocios durante tantos meses se ha supuesto el cierre de muchas empresas turísticas y negocios de autónomos, la pérdida de miles de empleos en un sector que hasta el 2020 suponía más de un 12 por ciento del Producto Interior Bruto Nacional (PIB) y daba empleo a 2,7 millones de personas en todo el territorio nacional.

Además del consejero de Cultura, en esta reunión han estado presentes el viceconsejero de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Carlos Daniel Martínez; el viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete; la consejera de Turismo, Juventud y Deportes de la Región de Murcia, María Cristina Sánchez; y la directora de la Agencia Turismo de la Xunta de Galicia, María Nava Castro.