Tudanca pide nuevas infraestructuras sanitarias ante las “carencias” detectadas en esta pandemia

El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, se ha reunido este martes con representantes de las plataformas ciudadanas en defensa de la Sanidad pública de Valladolid, Ávila, Salamanca y Segovia para analizar la situación actual del sistema de salud en esta pandemia y plantear nuevas iniciativas, como por ejemplo una jornada para hablar sobre el presente y el futuro de la Sanidad con la participación de expertos, aún si fecha, ya que dependerá de la evolución de esta crisis del coronavirus.

Tras el encuentro, el dirigente socialista demandaba al Gobierno autonómico nuevas infraestructuras sanitarias ante la situación generada por la covid y, además, pedía al presidente Fernández Mañueco que cumpla con lo firmado en el pacto por la Recuperación alcanzado en verano por todas las fuerzas políticas de la Comunidad con representación en las Cortes, excepto la Unión del Pueblo Leonés y Vox.

“En esta tierra tiene mucho valor la palabra dada”, decía Tudanca, quien echaba en cara a la Junta que aún no haya puesto en marcha el comprometido Plan de Inversiones Sociales Prioritarias que se incluye en este acuerdo y que recoge un fondo de 250 millones de euros “cuando en noviembre dijeron que había en la Comunidad un superávit de 240 millones”. “¿A qué esperan para destinar ese dinero para mejorar la Sanidad y ayudar a los sectores más afectados por la crisis como los autónomos o los hosteleros?”, se preguntaba Tudanca.

El también portavoz del Grupo Parlamentario Socialista enumeraba algunas carencias existentes en el sistema de salud que la Junta no ha dado respuesta, como la apertura de la atención presencial en los centros de salud para patologías no covid, la falta de pediatras en gran parte del medio rural o las esperadas y deseadas unidades de radioterapia o centros sanitarios de especialidades que se han anunciado pero que no llegan. “Un plan está para cumplirlo no para destruirlo”, advertía Tudanca, mientras volvía a pedir a la Junta que cumpla lo pactado y que reconsidere su política de recursos humanos en la Sanidad.

Dudas sobre los cribados

Desde las plataformas ciudadanas en defensa de la Sanidad pública, su portavoz Luis Ocampo, compartía estas demandas que planteaba el dirigente socialista, pero, además, exigía más medios y y plantilla para poder atender los centros de salud y los consultorios, y, además, sembraba las dudas sobre los cribados masivos que está llevando a cabo el Gobierno autonómico por toda la Comunidad, en ciudades y pueblos y también en empresas y universidades, para poner cerco al virus y tener una mejor fotografía de la evolución del virus en Castilla y León.

Al respecto, Ocampo aseguraba que estas pruebas “tienen más interés propagandístico que epidemiológico” por parte de la Junta ya que se trata, dice, de una actividad “de cara a la galería”. En este sentido, explicaba que desde el punto de vista epidemiológico este tipo de pruebas introducen un sesgo de selección, ya que se supone que la gente acude de forma voluntaria a realizarse el test de antígenos, y que hay muchos que no acuden porque o tienen miedo a dar positivo.