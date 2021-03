Tudanca advierte que el PSOE no permitirá que la extrema derecha asuma competencias en Castilla y León

El secretario general del PSOE de Castilla y León (PSCyL), Luis Tudanca, advirtió que su partido no permitirá que la extrema derecha asuma en la Comunidad competencias como ha ocurrido en Murcia -con la Consejería de Educación- y aseguró que el Gobierno autonómico está “más débil, dividido y ha perdido la mayoría” y ahora pretende “echarse en manos de VOX” para mantenerse en su “débil” poder.

A pesar de que la moción de censura presentada por el PSCyL no prosperó, el líder socialista aseguró que la formación que dirige “sigue en pie, con la cabeza bien alta y la conciencia tranquila para hacer lo que los ciudadanos piden que es luchar por Castilla y León”.

Tudanca participó de forma telemática en la reunión de la Ejecutiva del PSOE de Soria, y reconoció el trabajo de los socialistas sorianos, que hacen de “lo imposible lo posible”, ya que ganaron las elecciones en Soria, una ciudad, feudo histórico del PP. “Habéis demostrado que otra manera de gobernar es posible y desde el compromiso a la tierra y a los ciudadanos habéis sacado proyectos para la provincia”, destacó.

El líder socialista afirmó que el PP recibe hoy a su secretario general, Teodoro García Egea, al que “escondieron” y no dejaron acudir a Castilla y León” los días previos y durante la votación de la moción de censura para no hacer más evidente, agregó, lo que son capaces de hacer: comprar y vender voluntades y presumir de su indecencia y de su capacidad para renunciar a sus principios.

“Son capaces incumplir sus propias promesas en cualquier momento para mantenerse en el poder”, criticó, para recalcar, después, que la visita e García Egea con motivo de la celebración del XV Congreso provincial del PP, solo servirá para que “se enorgullezcan de su comportamiento y falta de ética”.

Ante esto, para Tudanca “había razones” para derrocar al Gobierno PP-Cs de Castilla y León y “sigue habiéndolas”, ya que, esta misma semana, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, calificó de “sensato y razonable” el hacer viajar a los mayores de 80 años más de 100 kilómetros para poder recibir la vacuna anti Covid-19.

“Este es el Gobierno insensible que tenemos, que no conoce el territorio, que no sabe cómo es nuestra tierra y no sabe que nuestros pueblos están llenos de gente mayor que no tienen coche y que sus políticas han hecho que sus hijos estén tan lejos, que, en muchas ocasiones, no puedan llevar a sus padres a ponerse la vacuna a más de 100 kilómetros”, subrayó.

Además, Tudanca avanzó que, a pesar de seguir en la oposición, el PSCyL luchará para que se reabran los consultorios médicos y se recupere la atención presencial, ya que la “atención sanitaria no es sanidad”. “El cierre de nuestros consultorios y de nuestros centros salud provoca un grave daño a la salud de nuestra gente. Además, cada vez existen menos razones para mantener la sanidad cerrada porque los sanitarios están vacunados”, recordó, para prometer que los socialistas “pelearán por la cuestión”.

Fondos

Por otra parte, el secretario regional del PSOE exigió a la Junta de Castilla y León el destino de 163 millones a través de un plan de ayudas directas para autónomos y pymes, para cumplir con sus propios compromisos, tras el anuncio del Gobierno de España de invertir otros 232 millones.

En este sentido, recordó que el presidente y vicepresidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea, respectivamente, dijeron que por cada euro que pusiera en ayudas directas el Gobierno de España, el autonómico pondría al menos la mitad.

”Se comprometían en un plan conjunto de ayudas, a que el Gobierno pusiera el 50 por ciento, la Junta, el 35 por ciento, y los ayuntamientos el 15 por ciento”, recordó el líder socialista. Tudanca solicitó a Fernández Mañueco e Igea a cumplir su compromiso de tal forma que, una vez que el Estado ha destinado 232 millones para ayudar a pymes y autónomos, aprueben de forma inmediata un plan con un importe de 163 millones.

”Vamos a exigir el cumplimiento de estos compromisos y sobre todo que la administración autonómica por fin demuestre que está para algo; que los señores Mañueco e Igea demuestren que van a hacer algo para las personas y negocios que peor lo están pasando”, declaró.

Situación sanitaria

Además, Tudanca se refirió a la situación sanitaria recordó que la Covid-19 no da tregua en Soria, y recordó que con una tasa de incidencia de 254 casos se coloca en el ranking de provincias con más contagiados y ante esto, volvió a exigir el refuerzo de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y de las infraestructuras sanitarias.

👉 Mañueco e Igea están haciendo daño a CyL.



🗣️La Junta obliga a los mayores de 80 a hacer más de 100 km para recibir su dosis de la vacuna.



😠El gobierno de CyL está más débil que nunca y en manos de vox.@luistudanca | Comité Provincial del @PSOESoria #EsperanzaParaCyL pic.twitter.com/l8QmsSIZOl — PSOE Castilla y León (@PSOE_CyL) March 27, 2021

Luis Rey

Por su partet, el secretario general del PSOE de Soria, Luis Rey, anunció, en el marco del Comité Ejecutivo Provincial celebrado hoy, su intención de repetir como candidato en el próximo Congreso Provincial, que según el cronograma orgánico podría celebrarse a finales de este año 2021.

Luis Rey explicó su decisión desde la intención de consolidar un proyecto “coherente e inconformista” en el que participaron muchas personas y que tuvo su respaldo en las urnas. “Me siento orgulloso de la confianza que recibí hace algo más de tres años como secretario general. Gracias al trabajo de todos, tenemos el partido con más representación y mi intención, cuando se celebre el congreso, es volver a presentarme para revalidar el cargo y consolidar este proyecto colectivo”, expresó.

Asimismo, repasó un el panorama político, y defendió la gestión el PSOE cuando gobierna. A diferencia de la crisis de 2008, con medidas de subida de impuestos y contracción de la economía, en esta ocasión, recordó, el Gobierno socialista ha apostado por inversión y políticas de expansión. “También debemos destacar el modelo de coordinación con las autonomías y entre administraciones. Nunca ha existido una colaboración tan constante y continua con las Comunidades Autónomas”, defendió.