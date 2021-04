Proponen conceder la Medalla de Oro de Valladolid a Lola Herrera

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha anunciado la propuesta que llevará al Ayuntamiento para conceder a la actriz Lola Herrera la Medalla de Oro de la ciudad. Un anuncio que llega como consecuencia de que la actriz ofrecerá a partid de mañana en el Teatro Calderón de la capital vallisoletana la primera de las cinco funciones previstas hasta el domingo en su despedida en su ciudad natal de la Carmen Sotillo de “Cinco horas con Mario”.

“Va a ser el broche de oro a su trayectoria vinculada a este autor, a este texto y a este teatro”, ha recalcado Puente, junto a la concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo.

▶️Lola Herrera despide en el @TCalderonVLL cuatro décadas interpretando 'Cinco horas con Mario': "En Valladolid tengo muchos recuerdos, siempre he tenido un pie aquí".



El alcalde @oscar_puente_ "Durante toda su carrera ha sido embajadora de Valladolid"



Con todas localidades agotadas hace tiempo, Herrera reconoció que sigue emocionándose “de una manera especial” cada vez que regresa a orillas del Pisuerga para subir a las tablas. “Hay muchos recuerdos aquí, de casi un siglo. Nací y viví aquí hasta los veinte años, toda mi familia está aquí, y aquí he tenido aquí tantos amigos y he vivido tantas cosas...”, señaló.

En declaraciones recogidas por Ical se refirió a la “terrible posguerra” que vivió en las Delicias, un barrio que adora donde una plaza lleva su nombre. “En Valladolid tengo muchas cosas, muchos recuerdos, mucha vida y muy difíciles momentos. En 1957 me fui a Madrid, pero realmente siempre he tenido un pie aquí. He seguido manteniéndolo y me produce un placer infinito regresar a este teatro donde subí por primera vez con doce años para cantar en un concurso navideño durante la posguerra”, explicó antes de recordar con mucho cariño al exalcalde Tomás Rodríguez Bolaños, fallecido en 2018.

Cuestionada sobre la relación personal que ha mantenido con Carmen Sotillo, la protagonista de “Cinco horas con Mario”, de Miguel Delibes, durante las cuatro décadas en las que la ha encarnado sobre los escenarios, Lola Herrera señaló que ha ido recogiendo al personaje “en distintas épocas”, y recalcó que a lo largo de estos años ha descubierto y sigue descubriendo en el personaje y las situaciones “ángulos nuevos”, que le permiten acercarse a su historia “de formas sutilmente distintas”.

“Cuando estrenamos la obra no había ni una sonrisa entre el público, pese a que es un texto que tiene mucho humor. Todo era mucho más dramático, estábamos recién salidos de la dictadura, la gente aún estaba buscando su sitio y la evolución en el tiempo ha sido muy espectacular”, señaló.

Todo está en el texto

A su juicio, “todo estaba en ese texto y todo está ahí, gracias a la cantidad de espacios que Miguel dejó detrás de las palabras”. “Todas sus palabras escritas en ese libro, todos los reproches de Carmen, todos sus silencios… Hay mucho material detrás de lo que ella dice, y en ese campo es donde más he trabajado a través del tiempo”, argumentó.

Según relató, su primer acercamiento a la novela de Delibes la hizo a través de “palabras llenas de tintes de dolor”, pero luego, junto a Josefina Molina, la directora del montaje, ha ido “encontrando muchas otras cosas que Miguel había dejado ahí y que había que señalar”,

“Ha sido un placer hacer este recorrido, algo que normalmente no ocurre con facilidad en el teatro”, sentenció aludiendo como único caso que podría asemejarse la relación de Enrique Guitart con ‘Las manos de Eurídice’, que estuvo representando de forma consecutiva durante veinte años. “Para hacer este personaje he tenido que hacer otros muchos entre medias desde que lo representé por primera vez. Todas mis vivencias, el progreso de la vida, del país, son elementos que están ahí y que se añaden a él, dándole un soporte mayor y ayudando a dar más consistencia a frases concretas, a situaciones, a momentos”, explicó.

Herrera reconoció que tuvo muchas dudas sobre si debería o no volver a recrear al personaje cuando se lo ofrecieron en este último montaje, con motivo del 50 aniversario de la publicación de la novela. “Al principio pensaba que Carmen se había quedado veinte años atrás, pero me convencieron diciéndome que ella es una mujer y que da igual la edad que tenga. Nunca pensé que iba a disfrutar lo que estoy disfrutando con este texto ahora mismo”, concluyó.