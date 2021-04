Los castellanos y leoneses empiezan a ver rayos de esperanza en esta cuarta ola. El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, animó a los ciudadanos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, a mirar “con cierto optimismo” los próximos días, ya que han pasado 14 días desde el comienzo de la Semana Santa y sería “el momento más crítico” en cuanto a las cifras de positivos.

A pesar de esta mejoría Igea también quiso dejar claro que “este es el camino a seguir” y que “no hay que bajar la guardia”, ya que aún la Covid-19 sigue afectando a muchos ciudadanos.

Asimismo, indicó que una de las claves sobre el “leve descenso” de la incidencia en las dos últimas semanas es la “exitosa campaña de vacunación”, lo que “nos hace estar muy satisfechos”.

El vicepresidente subrayó que ya están seguros de que no habrá un crecimiento de la incidencia de la Covid-19 como la que se registró en Castilla y León después de las pasadas Navidades, por lo que declaró que el crecimiento “discreto y continuo” se ha visto frenado y ha iniciado un “leve descenso”.

Además informó de que se ha producido un descenso en los enfermos hospitalizados, tanto en las plantas como en las UCI, donde reconoció se produce un “ligero repunte”, aunque se mantiene la ocupación por debajo de las cifras más bajas de la segunda a la tercera ola.

En este sentido, el número 2 del Gobierno de Fernández Mañueco aseguró que Castilla y León está ofreciendo “el mejor servicio de vacunación de Europa”, y puso como ejemplo que en la provincia de Soria muchos de sus vecinos ya cuentan con “la segunda dosis”, circunstancia que no sucede en ningún territorio europeo, a la excepción de alguna zona de Inglaterra.

Por este motivo, Igea, a pesar de las críticas de algunos colectivos de que no pueden tener acceso a la información por no dominar las nuevas tecnologías, indicó que “lo que funciona no se va a cambiar, ya que se ha demostrado que es el mejor modelo de Europa”.

Eso sí, aseguró que “si hay reforzar la información no duden que lo haremos”. Al respecto, agradeció el apoyo de los medios de comunicación para trasladar esa información al público.

Por este motivo, animó a la población a participar en la campaña y reiteró el agradecimiento al trabajo y trato de los profesionales sanitarios y de las delegaciones territoriales, que aseguró “se están esforzándose al máximo por que sea un éxito”.

Segunda dosis

Además, el vicepresidente afirmó que Castilla y León es partidaria de alargar la administración de las segundas dosis de las vacunas contra la Covid-19 para llegar con la primera al mayor número de población y en el menor tiempo posible.

Francisco Igea indicó que la Junta defendió esta posición en la reunión de este miércoles del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud al considerar que la velocidad en la vacunación con la primera dosis es “esencial” para cortar las cadenas de transmisión del virus ya que ofrece una protección muy importante.

También señaló que están pendiente del posicionamiento del Consejo Interterritorial y del grupo de vacunas, así como sobre la segunda dosis de AstraZeneca en los menores de 60 años.

El vicepresidente añadió que “acudir sin miedo a vacunarse” porque “sin lugar a dudas sus beneficios son mucho mayores, al peligro de que puedan aparecer trombos”.