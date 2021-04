El coronavirus en Castilla y León: Miércoles 28 de abril

8:00 Las lluvias volverán a ser protagonistas en Castilla y León

La Aemet vuelve a pronosticar tormentas a lo largo de la jornada de hoy en la mayoría de las provincias de Castilla y León. Las temperaturas seguirán estables.

Resumen 27 de abril

La cifra de positivos por Covid-19 en Castilla y León sufrió un importante crecimiento en la última jornada por el efecto de acumulación del puente por el Día de la Comunidad, al realizarse menos pruebas y comunicarse los resultados más tarde. Así, se pasó de los 183 casos notificados ayer a los 456 que la Consejería de Sanidad de la Junta ha dado a conocer hoy, cifra que está incluso por encima de los 409 positivos reportados hace una semana. Asimismo, en la última jornada se produjeron cuatro fallecimientos en los hospitales de la comunidad, tres más que ayer pero uno menos que hace siete días. Las residencias, por su parte, mantuvieron su situación y no reportaron ningún nuevo fallecido ni en sus instalaciones ni en los centros hospitalarios. Las provincias que más positivos reportaron esta última jornada fueron Burgos, Valladolid y León, con 128, 86 y 83 respectivamente, mientras que Segovia y Salamanca notificaron 52 y 45 y, ya por debajo de los 30 nuevos casos, se situaron Ávila (23), Zamora (19), Palencia (13) y Soria (7). De todos ellos, 383 fueron diagnosticados en las últimas 24 horas. En total, Castilla y León presenta ya 227.010 positivos, de los que 220.210 fueron confirmados mediante pruebas diagnósticas de infección activa. Valladolid sigue siendo la provincia con mayor número de casos confirmados desde el inicio de la pandemia, con 50.336, seguida de León (39.360), Burgos (34.515), Salamanca (31.630), Palencia (18.853), Segovia (17.042), Zamora (13.167), Ávila (12.426) y Soria (9.681). Los fallecimientos reportados en esta última jornada por COVID-19 se produjeron en los hospitales de León, Salamanca, Valladolid y Zamora. Los fallecidos alcanzan así los 1.149 en Valladolid, 1.144 en León, 834 en Salamanca, 699 en Burgos, 443 en Palencia, 426 en Zamora, 362 en Segovia, 339 en Ávila y 283 en Soria. El número de brotes activos sigue en aumento, y registró un crecimiento de 25 al pasar de los 380 notificados ayer a los 405 de hoy, con 2.260 casos vinculados. No obstante, el número de brotes es menor que el de hace una semana, cuando se registraron 430 con 2.294 casos vinculados.

Por otra parte, el Tribunal Supremo ha condenado al Gobierno central a pagar a Castilla y León la cuantía correspondiente a la parte transferida a las comunidades autónomas de la recaudación del IVA del mes de diciembre de 2017, no abonado en la liquidación del Sistema de Financiación, y da la razón en parte a la Junta de Castilla y León que interpuso un recurso contencioso-administrativo el 25 de septiembre de 2020. Sin embargo, el tribunal no fija la cuantía - el Ejecutivo autonómico estima que se le deben 182 millones de euros – ya que no queda “debidamente acreditado que sea precisamente ese el importe que le debe ser abonado”. Después de que el Consejo de Ministros desestimara de forma presunta, por falta de respuesta, la reclamación del pago de las cantidades debidas a la Junta correspondientes al IVA, la administración autonómica solicitaba al Gobierno de España que se pagara a la Comunidad la pérdida de ingresos, que ascienden a 120,49 millones de euros. Asimismo, se solicitaba el abono de las cantidades correspondientes al nuevo cálculo de la variación de los Ingresos Tributarios del Estado y su repercusión en los fondos del sistema de financiación autonómica, que ascendía a otros 61,51 millones de euros. Esta cantidad corresponde a 30,98 millones de euros del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, 21,21 millones de euros del Fondo de Suficiencia Global y 9,32 millones de euros del Fondo de Cooperación. Sin embargo, la sentencia señala que la compensación concreta deberá fijarse en ejecución de sentencia y vendrá determinada por la diferencia la liquidación practicada en su día por la Administración del Estado y la que habría resultado de computar en dicha liquidación incluyendo también la correspondiente al mes de noviembre de 2017. El recurso precisaba que, al final, los ciudadanos habían ingresado el IVA correspondiente durante ese mes, y sin embargo el Estado se había quedado con toda la recaudación sin repartir la parte correspondiente a las comunidades autónomas, lo que lógicamente conllevaba un enriquecimiento injusto del Estado. Así lo reconoce la sentencia de 19 de abril de 2021 que señala que este sistema “trajo consigo una alteración en las reglas del sistema de financiación autonómico establecido legalmente” y explica que se ha producido “un desequilibrio que es necesario corregir, al haberse producido un quebranto financiero para la Comunidad Autónoma demandante y, correlativamente, un enriquecimiento indebido para la Administración del Estado”.