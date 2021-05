Un trabajador de Mercadona de Zamora es tendencia en las redes sociales por su buen gesto

Estimado Sr. @Mercadona:

Quiero darle un like muy gordo, porque no puedo darle propina, a Alberto del super de Monsalve, en Zamora.

No sólo me ha colocado la compra en la bolsa al verme liada, si no que la ha colocado con cuidado y muy bien. Lo q pesa abajo, lo blandito arriba...