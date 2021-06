Proyecto León se adhiere también a favor de la autonomía de la Región Leonesa

Otra asociación más que se postula a favor de crear una Región Leonesa. En este caso ha sido la plataforma Proyecto León que se adherido en favor de la autonomía de la Región Leonesa convocada por Conceyu País Llionés y que se celebrará cuando la situación sanitaria lo permita. De igual manera, invitaron a los ciudadanos a unirse a “esta expresión democrática por nuestro presente, por un futuro próspero y por el derecho de nuestros hijos a ser españoles de primera categoría”, informa Ical.

Una manifestación que aseguraron que pretende “conquistar el autogobierno que nuestros derechos históricos colectivos nos otorgan y de los que nos hemos visto privados por decisiones políticas que se han demostrado nefastas”, ya que en el Observatorio Económico Autonomía 2021 “se comprueba el declive agudo de las provincias de la Región Leonesa”.

Para Proyecto León, la “causa central de esta grave crisis” es la autonomía de Castilla y León, por lo que “dado que se trata de una institución fallida, es necesario crear la autonomía de la Región Leonesa”, aunque “los partidos políticos que controlan las instituciones no parecen dispuestos a dar los pasos para crear la decimoctava autonomía”. Por ello, consideraron “imprescindible que la ciudadanía manifieste su inequívoca voluntad de crear esta institución”.

Hace unos días la Unión del Pueblo Leonés (UPL) mostraba su apoyo a dicha convocatoria de manifestación pro-autonomía leonesa ya que, en su opinión, existen suficientes motivos “identitarios y económicos” que avalan la movilización. “No podemos seguir así aguantando el desempleo y la despoblación que estamos padeciendo”, advertía el secretario general de la UPL y procurador en las Cortes regionales, Luis Mariano Santos, quien anima a toda la ciudadanía a movilizarse “sean del signo político que sean” y acudir a esta gran manifestación cuando pueda celebrarse “para luchar por su tierra”.

“Es imposible de soportar tener una de las peores tasas de actividad de toda España y que cada año sigan abandonando las provincias de la Región Leonesa más de 9.000 personas”, denunciaba, por su parte, el vicesecretario general de la formación, Eduardo López Sendino, quien auguraba un pésimo futuro para los leoneses tras el final de la pandemia. “Entramos muy mal en ella y vamos a salir mucho peor”, decía, en declaraciones recogidas por Ical.

Santos, además, advertía de que León no se puede permitir esperar más tiempo y se quejaba de que mientras la provincia se presenta como reserva estratégica de energía con distintos proyectos asumiendo un papel solidario con el resto del país, en otros lugares “se venden potenciales nudos logísticos o parques agroalimentarios donde no hay agricultura”, en referencia a la ciudad de Valladolid y al anuncio realizado hace no mucho por su alcalde Óscar Puente.

Por otro lado, el líder leonesista denuncia el “fracaso” a la denominada Mesa por León impulsada por los sindicatos con la Junta, el Gobierno y los empresarios. “Está muerta”, asegura, contundente Santos, quien lamenta la falta de implicaciones de las administraciones que deberían propiciar su desarrollo. “No es más que una nueva piedra en el camino” que refuerza un poco el leonesismo y la posición de quienes reclaman inversiones y proyectos para la provincia.