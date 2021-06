Todas las provincias de Castilla y León bajan a nivel dos. Algo que permitirá, por ejemplo, la apertura de centros de mayores o jubilados, pero se seguirá sin poder consumir en barra de pie, antes los buenos datos epidemiológicos de las últimas semanas, aunque existe preocupación por la incidencia en la provincia de Valladolid, especialmente en las localidades de Medina del Campo y de la Laguna de Duero, debido a que el nivel hospitalario y de las ucis es aceptable.

Así lo ha manifestado el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, señalando que estas medidas se toman en base al semáforo actual y no a las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno.

En este sentido, Igea volvió a arremeter contra la “deriva”, que en su opinión está viviendo el Consejo Interterritorial de Salud, y más sobre la decisión del horario del cierre del ocio nocturno, en una votación en la que Castilla y León se abstuvo. “No tiene sentido que aumenten las restricciones cuando está bajando la incidencia”, ha asegurado en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Igea volvió a arremeter contra la ministra de Sanidad, Carolina Darias, a la que acusó de imponer “y no de consensuar normas que no tienen sentido”, señalando que “no puede invadir las competencias si no hay estado de alarma”. “Ahora intentan recuperar el mando único y la autoridad, de manera interesada, cuando la decisión se ha hecho sin el consenso de todas las autonomías”, por lo que ha señalado que la decisión de la aplicación de la apertura del horario del cierre nocturno en Castilla y León, no se va a aplicar, debido a que de momento “no está publicado” y en el momento en que se haga se recurrirá legalmente además de solicitarse medidas cautelares.

El vicepresidente de la Junta ha criticado que el Gobierno use de manera reiterada el Consejo Interterritorial para “ejercer el autoritarismo y eludir las responsabilidades”. Además, ha lamentado el “fracaso político” con las segunda dosis de AstraZeneca. “El Ministerio está viviendo una cascada de conflictos desconocidos hasta la fecha” y se ha mostrado muy sorprendido de que los grupos de presión se encuentren influyendo en decisiones sanitarias.