Los indultos del “procés” catalán se cuelan en el debate parlamentario

El martes y miércoles de la semana que viene hay Pleno de las Cortes de Castilla y León. Se espera una nueva sesión intensa en lo político por las preguntas e iniciativas que se van a llevar al hemiciclo, y en la que los posibles indultos del Gobierno de España a los políticos presos por rebelión ante el Golpe de Estado que perpetraron en Cataluña el 1 de octubre de 2017, el denominado “procés”, tendrán su cuota de protagonismo en la Cámara autonómica, gracias a una proposición no de Ley que llevará el PP.

Una iniciativa con la que los populares quieren que el Gobierno de España no conceda dichas gracias a los dirigentes catalanes encarcelados, pero también “retratar” al PSOE y comprobar si los socialistas de esta Comunidad liderados por Luis Tudanca “están con la Democracia, el sentido común y con la voluntad popular o bien solo están para ayudar y sujetar al presidente Sánchez, cada vez más endeble”, decía este viernes Raúl de la Hoz, portavoz del PP en el Parlamento autonómico.

De la Hoz advertía en su explicación de la iniciativa que el Gobierno de Sánchez quiere usar la figura del indulto en contra de lo que ha dictaminado el Tribunal Supremo como pago a los independentistas por su apoyo en la moción de censura contra Rajoy, ya que, según recordaba, el presidente llegó a pedir el cumplimiento íntegro de las penas.

Desde el PSOE, la procuradora Patricia Gómez aseguraba que en los socialistas actuarán en conciencia y a favor de la convivencia de Cataluña, ya que, según decía, no quieren echar más leña al fuego en este asunto. Además, reprochaba al PP que siempre quiera usar el ordenamiento jurídico a su antojo y como mejor le convenga, e insistía en que los socialistas siempre cumplirán la Constitución.

Un debate en el que no estará la declaración institucional que perseguía Vox para que las Cortes se pronunciasen sobre estos indultos ya que ni siquiera ha llegado a estar en la mesa de la junta de portavoces de hoy debido a que no ha existido un acuerdo previo entre los grupos parlamentarios para que dicha declaración pudiese salir adelante. “Ni la he leído”, decía el popular De la Hoz, mientras señalaba que el PP no la pensaba aprobar porque ya llevan para su debate la iniciativa antes comentada, y afeaba a los de Santiago Abascal que presenten de forma unilateral una declaración institucional que debe ser refrendada por el resto de formaciones.

La que fuera procuradora de Ciudadanos por Salamanca, María Montero Carrasco, durante una sesión plenaria en las Cortes de Castilla y León

María Montero se estrena en el Pleno

Durante la sesión plenaria de la semana que viene, que arrancará con la lectura de una declaración institucional suscrita por todos los procuradores de la Cámara para apoyar el denominado Corredor Atlántico, para que haya más inversión en infraestructuras vinculadas a este proyecto europeo. se estrenará la procuradora no adscrita salmantina, María Montero, ex de Ciudadanos, quien diera la espantada antes del debate de la moción de censura fallida del PSOE contra el Gobierno de PP y Cs comandado por Fernández Mañueco en esta Comunidad.

La parlamentaria charra cuestionará a los miembros de la Junta, en este caso a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, sobre si son suficientes los recursos disponibles en el Servicio de Hematología del Hospital de Salamanca.

Antes, el socialista Luis Tudanca preguntará al presidente Fernández Mañueco si la Junta está transmitiendo “la seguridad que necesita Castilla y León para su recuperación económica y social, mientras que el procurador de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, al que le toca preguntar esta vez por parte del Grupo Mixto, quiere que el jefe del Ejecutivo autonómico le haga un balance de sus dos primeros años como presidente en materia de despoblación además de un análisis de cara al futuro más inmediato y las poyecciones existentes y qué medidas que va a implementar para mejorar la situación demográfica de las provincias de León, Zamora y Salamanca, las que los leonesistas defienden como la Región Leonesa que anhelan.

Tras ello, llegará el turno de los procuradores socialistas que preguntarán a los miembros de la Junta sobre los casos de corrupción en la Comunidad, sobre el proceso de fidelización de los nuevos médicos especialistas que han realizado la formación MIRen Castilla y León, sobre la prórroga de contratos de investigación o sobre la fecha de inauguración del centro de salud “El Silo” en Burgos.

Ciudadanos, por su parte, de la mano de David Castaño, solo formulará en este pleno una pregunta para conocer la ejecución del pago de las ayudas correspondientes a la convocatoria de subvenciones directas destinadas a paliar la situación de pérdida económica sufrida por el sector turístico de Castilla y León por la covid, mientras que la procuradora de Vox, Fátima Pinacho, quiere saber qué medidas pondrá en marcha la Junta para evitar la desaparición de los servicios bancarios presenciales en los núcleos rurales. Finalmente, en el apartado de preguntas orales a la Junta, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, preguntará si se va a mantener como asesor en el Ejecutivo a Ignacio Cosidó, mientras que Pedro Pascual, de Por Ávila, se interesará por el refuerzo de la Atención Primaria.

En el apartado de proposiciones no de ley, aparte de la de mencionada del PP sobre los indultos en Cataluña, Ciudadanos llevará otra con la que insta la Junta a dirigirse al Gobierno para establecer un periodo transitorio en la aplicación de la nueva factura de la electricidad.

El Grupo Socialista, por su parte, presenta dos iniciativas con las que pide al Gobierno regional que adopte determinadas medidas en materia de energías renovables y para remitir en un plazo máximo de tres meses un proyecto de ley de incentivos a la actividad económica, el acceso a los servicios y la creación de empleo en el medio rural que incluya, para su aplicación a partir de 2021, determinadas bonificaciones fiscales o ayudas equivalentes.