Aceves concurrirá a la reelección como secretario del PSOE de Segovia

José Luis Aceves confirmó que se presenta a la reelección como secretario general del PSOE de Segovia y así se lo dijo a sus compañeros de formación durante el trascurso del Comité Provincial que se ha celebrado de manera telemática, donde también se avanzó que el Congreso Provincial tendrá lugar el 18 de diciembre e irá precedido del proceso de primarias.

La reunión del máximo órgano del partido entre congresos, fue inaugurada por la secretaria de Organización autonómica, Ana Sánchez, y se procedió a aprobar el calendario electoral, que sigue la dinámica de nuestra formación a nivel federal y autonómico. “Hemos aprobado el cronograma del proceso congresual. Tal y como mandan los Estatutos y por la convicción que en ello tenemos en ellas, el Congreso Provincial irá precedido de primarias”, dijo Aceves.

En caso de que hubiese candidaturas alternativas al secretario general vigente, la militancia estará llamada a las urnas el 10 de octubre en primera vuelta y el 24 del mismo mes, en segunda. La necesidad o no de celebrar elecciones primarias se conocerá los primeros días de septiembre, ya que el plazo para postularse estará vigente entre el 1 y el 3 septiembre.

Durante su intervención ante el Comité Provincial, Aceves hizo un análisis político sobre la actualidad en la provincia de Segovia, incidiendo en dos temas principales: la sanidad y los fondos europeos de recuperación. El secretario provincial de los socialistas resaltó “la tremenda preocupación” que viene expresando, en los últimos meses, sobre el deterioro que está sufriendo la sanidad pública en Segovia, muy especialmente la Atención Primaria”. En este sentido, reiteró que e el PSOE de Segovia no se va quedar de brazos cruzados ante este permanente castigo por parte de la Junta de Castilla y León y los partidos que la sostienen, “muy especialmente el PP”.

Para Aveces, los recortes en sanidad que la Consejería de Sanidad quiere ejecutar en Segovia son “tan absolutamente injustos e injustificados que ya han excedido de lo que es la lucha política” e hizo referencia a la manifestación celebrada el pasado domingo en Nava de la Asunción, donde se vieron incluso alcaldes del Partido Popular. “Aún están a tiempo de parar su plan para suprimir una veintena de plazas de médicos de Primaria en el medio rural. Si no nos escuchan a nosotros, que al menos escuchen a los ciudadanos”, añadió.

José Luis Aceves también hizo un repaso por sus cuatro años al frente del PSOE segoviano. “Honestamente, creo que hemos cumplido los objetivos que se marcó la Ejecutiva que me ha acompañado todo este tiempo y a la que quiero agradecer su ingente trabajo”, sostuvo, para recordar que el PSOE fue la primera fuerza en las elecciones generales de abril de 2019 y las autonómicas del mes siguiente, consiguiendo el segundo senador y tercer procurador, respectivamente. “Además, rompimos la mayoría absoluta del PP en la Diputación y si no conseguimos desbancarles del Gobierno no fue por una causa imputable a nuestra formación”, resaltó.

Además de la inauguración de la nueva Casa del Pueblo en el barrio, Aveces recordó que la pandemia impidió llevar a cabo uno de los proyectos que más ilusión le hacía: reconocer el trabajo al frente del partido de los compañeros con más años de militancia. “Si vuelvo a recibir vuestra confianza, todos los que estaban en la lista tendrán su homenaje, aunque sea de forma póstuma a través de sus familiares”, subrayó.