Las últimas noticias de Castilla y León del domingo 11 de julio

El cribado masivo para jóvenes salmantinos de entre 14 y 29 años, convocado por la Gerencia de Atención Primaria, ha obtenido una respuesta masiva durante los tres primeros turnos, lo que ha llevado que se hayan tenido que llamar a más enfermeras para realizar las pruebas.

Según han confirmado a Efe fuentes de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, durante los dos primeros turnos -entre las 10 y las 12 horas, el porcentaje de positivos ha sido del tres por ciento entre las 400 pruebas que se han realizado.

La quinta ola se asemeja mucho a la de Navidad, a la del mes de enero, y crece casi como una pared. Y a ello se le añade que parte con el lastre de 16 meses de pandemia y 28.554 enfermos activos por coronavirus, cifras que retrotraen al mes de marzo y que hace más de un año no hubieran permitido que la Comunidad entrara en la nueva normalidad. Son datos al alza, que ponen contra las cuerdas a una Atención Primaria que está agotada, y que es la que diagnostica y previene la otra patología, la no Covid. De momento está tocada, evitar hundirla y protegerla depende no sólo de la vacuna, sino de la responsabilidad individual.

Los nuevos contagios ya han provocado que se plantee el cambio de protocolos, vuelvan los rastreadores, se potencie la línea 900 y el Covid AP. Hasta la fecha, el virus no ha dado la cara en los hospitales en esta nueva ola, y el ring se ha trasladado a los centros de salud, que amortiguan el nuevo golpe bajo del coronavirus, que parecía estar perdiendo el combate. Estos profesionales son responsables de los 28.554 enfermos que siguen siendo compatibles con el coronavirus, algunos con cuadros de neumonía que se tratan desde los centros de salud, donde se quería volver a la normalidad, pero se ha tenido que pisar el freno.

Castilla y León está sufriendo uno de los días más calurosos del año, y la mejor alternativa a esas altas temperatruas son las 35 zonas de baño naturales autorizadas con las que cuenta la Comunidad.

Embalses, lagos, ríos, arroyos y gargantas ofrecen una oportunidad única para coger toallas, bañadores y colchonetas y emprender viaje hacia el chapuzón, ya que se trata de enclaves que, por lo general, están alejados de las grandes poblaciones y que se distribuyen por todas las provincias.

La Junta de Castilla y León incrementa un 27 por ciento las ayudas destinadas al fomento y divulgación de la calidad alimentaria hasta alcanzar los 1,4 millones de euros. Este lunes 12 de julio el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl) publicará la convocatoria de ayudas para apoyar acciones de fomento, divulgación y promoción de la calidad alimentaria diferenciada.

Tal y como ha dicho el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, “esta convocatoria se enmarca dentro de la apuesta decidida de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la calidad diferenciada, una herramienta de competitividad imprescindible para que los productos agroalimentarios de Castilla y León puedan convertirse en un referente en el sector y poner en valor la excelencia de sus producciones”.

La Consejería de Economía y Hacienda, que dirige Carlos Fernández Carriedo, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), lanza una nueva convocatoria de la Aceleradora de Proyectos Innovadores, ahora denominada Wolaria, orientando la selección de los proyectos participantes hacia soluciones innovadoras para afrontar los retos del mercado.

La Aceleradora de Empresas potenciará el emprendimiento innovador, vinculándolo a las necesidades de competitividad de las corporaciones y clústeres regionales, dentro del marco de innovación abierta y colaboración que inspiran los objetivos de la Estrategia de Innovación, Emprendimiento y Autónomos y el Plan de Acogida a Startups de la Junta.