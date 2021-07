Aunque la incidencia se ha estabilizado y ya va bajando, tras llegar a picos de más de 800 casos por cada 100.000 habitantes a catorce días, se va a producir un incremento en la presión hospitalaria en los próximos días, según han vaticinado en rueda de prensa el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, quienes también han indicado que esta quina ola, ya se encuentra afectando a todos los grupos de edad, y no sólo a los jóvenes, por lo que ambos han incidido y han hecho un llamamiento a la población para cumplir con las nuevas restricciones, aprobadas este pasado lunes y que afecta sobre todo al ocio nocturno y a la hostelería.

Y es que si hace tres semanas el número de pacientes ingresados en los hospitales de la Comunidad era de 68, en estos momentos son ya 415, con 355 en planta y 60 en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs).

“La intención es no castigar los sectores y actividades donde no parece haber grupo de riesgo, que son esencialmente los jóvenes. Esta circunstancia es la que nos ha hecho tomar estas medidas”, aseguraba Igea para explicar estas nuevas restricciones, quien ha pedido la máxima colaboración a las autoridades pertinentes para que sean rigurosos y contundentes a la hora de poner multas ante el incumplimiento. “Vamos a intentar que no paguen justos por pecadores”, ha señalado.

📊 #CastillayLeón notifica hoy 1.547 nuevos casos de #COVID_19, con lo que su número actual es de 267.490, de los que 260.998 han sido diagnosticados mediante pruebas de infección activahttps://t.co/PsA7F05yE3 pic.twitter.com/B9ZrR8Oizk — Junta de Castilla y León (@jcyl) July 20, 2021

Y es que en esta nueva jornada la Consejería de Sanidad ha notificado otros 1.547 casos, donde Burgos y Valladolid son las dos provincias con mayor número con 451 y 360 respectivamente. Los brotes activos alcanzan los 511 y aunque se ha producido un total de 56 altas hospitalarias, este martes hay que lamentar otros dos fallecidos en Palencia y en Valladolid.

Castilla y León se encuentra en riesgo muy alto, ha comentado Casado y la incidencia a 14 días alcanza los 895 por 100.000 habitantes. Especial preocupación se encuentra Burgos, con 2.183 casos y superan el millar Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Palencia, Zamora y Soria, y si en los últimos días la mayor incidencia se concentraba en los grupos de jóvenes con 3.591 en edades comprendidas entre 19 y 29 años, lo cierto es que empieza a subir en otros grupos de edades superiores, y afectando incluso a personas con las dos dosis de las vacunas puestas.

Las variantes de la covid delta -india- (31 por ciento) y la beta -sudafricana- (18 por ciento) van ganando terreno a la alfa -británica- (44 por ciento) en Castilla y León, lo que estaría también detrás de la “explosión” de contagios de esta quinta ola, ha explicado Casado, quien también ha señalado que si no fuera por las vacunas, esta quinta ola hubiera sido “más letal”.