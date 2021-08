Castilla y León se suma a los proyectos de desarrollo internacional de La Caixa

Un total de seis trabajadores de “la Caixa” en Castilla y León se embarcaron en la iniciativa CooperantesCaixa, con el objetivo de colaborar en proyectos de desarrollo internacional desde casa este verano. De esta forma, un total de 60 voluntarios se sumarán a este voluntariado virtual que apuesta por la flexibilidad, la inclusividad y la sostenibilidad, y que llegará a cinco países: India, Perú, Mozambique, Etiopía y Portugal.

Desde la entidad recuerdan que la imposibilidad de viajar por la Covid-19 “no frena” a CooperantesCaixa, el programa de voluntariado internacional de la Fundación ‘la Caixa’ especializado, al servicio de ONG locales y organismos internacionales, cuyos participantes dedican sus vacaciones a colaborar en proyectos de cooperación internacional.

Los cooperantes trabajarán en remoto con ONG localizadas físicamente en India, Perú y Mozambique en el marco del programa de creación de empleo ‘Work 4 Progress’ de la Fundación “la Caixa”, así como en proyectos con la Fundación Aga Khan y el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal). Por primera vez, en esta edición distintos voluntarios colaborarán con el programa MoM, realizado desde Fundación ‘la Caixa’ en alianza con el ACNUR en Etiopía con el objetivo de reducir la mortalidad infantil y mejorar la situación nutricional niños y niñas menores de cinco años y sus madres.

Para contribuir al componente experiencial, los propios cooperantes están recreando de manera imaginaria el viaje que habrían hecho, y que se puede seguir a través de las redes sociales. Además, se está elaborando una “Guía del CooperanteCaixa”, a través de la plataforma propia Work4Progress Virtual l@b, un entorno digital donde se podrá hacer un seguimiento de la evolución de los proyectos con indicadores específicos.

El periodo de intervención del voluntariado virtual será variable y flexible, persiguiendo siempre generar el mayor impacto posible en los proyectos locales. El trabajo entre el equipo de cooperantes y con los profesionales de las ONG locales será más estrecho que nunca, con el objetivo de estar más arropados y apoyados durante la intervención social.

Desde los inicios del programa, han participado un total de 612 voluntarios, proporcionando asistencia a 60 ONG en 23 países de la América Latina, Asia y África. Desde 2019 se incorporaron distintos CooperantesCaixa del BPI (Banco Português de Investimento). En 2020, 44 voluntarios se sumaron a la iniciativa virtual que este año ha ganado más adeptos.

Los participantes en este programa aportan sus conocimientos, habilidades y experiencia en la materia en la que son especialistas para desarrollar proyectos de cooperación en los que colabora la Fundación “la Caixa” junto con ONG locales, con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) .

Desde Fundación ‘la Caixa’ señalan que el voluntariado no presencial representa un reto, pero también una oportunidad, que ha hecho patentes algunos de los beneficios de posibilitar la cooperación a distancia. En este sentido citan la flexibilidad, que permite la incorporación de cooperantes que hasta ahora no podían viajar al terreno, o que no podían ausentarse de su lugar de origen por tanto tiempo debido a motivos profesionales o personales; agilidad, puesto que el formato virtual permite una rápida intervención ante situaciones de emergencia humanitaria de forma inmediata, sin la complejidad de preparar un viaje al terreno.

La accesibilidad es otro de los puntos clave, ya que permite que más ONG de más países pueden beneficiarse del programa virtual en territorios hasta ahora fuera del alcance del programa; y por último la sostenibilidad, porque la priorización del trabajo remoto cuando no sea imprescindible el desplazamiento es más respetuosa con el medio ambiente y, además, permite la participación de muchos más empleados con el mismo presupuesto.

El programa facilita la participación de trabajadores en activo, prejubilados y jubilados en proyectos de desarrollo local en países de todo el mundo. Todos ellos son voluntarios del grupo CaixaBank que colaboran en actividades altruistas de proximidad a lo largo de todo el año.

Los cooperantes han sido elegidos tras un proceso de selección en el que se ha tenido en cuenta el perfil, la experiencia y las expectativas de cada candidato. Además, los trabajadores seleccionados han recibido formación y sensibilización, y han aprendido nociones sobre cooperación internacional, contexto político, económico y social del país de destino, motivaciones y objetivos del proyecto, y el trabajo específico que realizarán.