La Junta exige «certidumbre» sobre la vacunación a menores

Garantizar un «suministro homogéneo» de vacunas en todo el territorio y despejar las incertidumbres actuales sobre la vacunación destinadas a los menores y a terceras dosis. Es lo que ha pedido el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea. al Gobierno, con el fin de que Castilla y León pueda plantear su estrategia de cara al inminente curso escolar, a escasas tres semanas de comenzar.

Unas declaraciones que ha realizado durante su visita a las instalaciones de la cooperativa agraria Agropal, en Palencia, y donde ha destacado la eficacia de la estrategia de vacunación en España y en concreto en Castilla y León, al asegurar que siempre ha estado en el grupo de cabeza de vacunación y ha desarrollado una «notable estrategia».

No obstante ha insistido al Gobierno en la necesidad de mantener el suministro para que «no caiga el ritmo de vacunación, como ha caído durante estos meses de verano». «Podemos estar orgullosos y hemos conseguido un suministro muy eficiente del Gobierno, pero tenemos que mantenerlo porque, si no tenemos dosis, no podemos vacunar», ha reiterado.

Ha sostenido que el ritmo de vacunación de Castilla y León podría ser mucho más alto y la Comunidad podría haber alcanzado el objetivo fijado para la inmunidad, que no se va a alcanzar. Igea ha matizado que «más que quejarnos tenemos que poner todo de nuestra parte para conseguir la inmunización lo antes posible, ya que nos enfrentamos a un otoño lleno de incertidumbres».

En este sentido se ha referido a las dudas sobre cómo se comportará la nueva variante en los menores, donde ha precisado que «no está generando un problema importante de letalidad, ni de mayor gravedad», si se va a vacunar a mayores de 60, si se va a usar otra estrategia o si se va a aplicar la detección de anticuerpos en grupos determinados.

Además ha dicho que hay que analizar qué ha pasado en esta ultima ola y hacer un estudio epidemiológico para saber qué tipo de población inmunizada se ha infectado y por qué, si se ha debido a una enfermedad concomitante o a factores como la edad.

En cuanto a la vacunación de los más jóvenes, ha afirmado que se han comportado «espectacularmente» acudiendo masivamente a los llamamientos, pero el ritmo de vacunación ha descendido «porque no tenemos dosis». Por eso ha vuelto a pedir al Gobierno de España, «sin querer entrar en una guerra permanente» y a la vista de «la evidente disminución» de dosis y de que el último envío de vacunas «no parece» que vaya a llegar a Castilla y León, que solvente el problema «porque no se puede plantear la estrategia de cara al otoño y el invierno si no tenemos dosis».

Por otra parte, también se ha referido a la despoblación que vive la Comunidad y ha asegurado que «toda» la cadena de valor debe quedarse en el territorio. Y en este sentido ha puesto como ejemplo a Agropal que, a través de su modelo de cooperativa, ha sabido «integrar desde el principio y hasta la distribución de la cadena de valor sin que nada «escape al territorio», redundando tambien en un empleo de calidad en el medio rural.