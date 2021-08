Lo más relevante de este martes 24 de agosto en Castilla y león

Coronavirus

La Junta mantendrá las actuales restricciones en septiembre

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado este martes en Salamanca que la intención del Gobierno regional es “mantener las medidas en este nivel de restricción” después del 30 de agosto y durante la primera quincena de septiembre, como medida de prevención ante la cercanía de las no fiestas de ciudades como Valladolid y Salamanca, también Aranda de Duero y Ponferrada.

“Estamos manteniendo una actividad prácticamente normal pero hay que mantener la cautela”, decía, mientras pedía prudencia a la ciudadanía, en general, y a los jóvenes, en particular, “porque no estamos en la normalidad y por ello hay cosas que no se pueden hacer, como los eventos multitudinarios”.

Por eso, la Junta continuará con las medidas especiales del Nivel 1 en todo el territorio de Castilla y León más allá del día 30 de agosto. “Es muy bajo, pero tenemos que evitar episodios como los que hemos tenido estos días en algunos municipios de la Comunidad”, consideraba.

Casado defiende cambiar la Ley de Montes para que el campo acceda a los pagos de la PAC tras un fuego

El presidente del PP, Pablo Casado, ha visitado este martes la zona afectada por el incendio forestal de Navalacruz y Cepeda de la Mora en la provincia de Ávila, que ha arrasado más de 22.000 hectáreas, para conocer de cerca la tragedia medioambiental, económica y social para los vecinos de este bello lugar y tomar nota de sus demandas.

Una visita anunciada el pasado sábado y que provocó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidiera “ipso facto” programar una visita a esta zona el pasado domingo para adelantarse al líder de la oposición, donde anunció que este lugar podrá recibir ayudas por zona catastrófica.

Casado ha aprovechado sus primeras palabras en este lugar para defender la necesidad de cambiar la Ley de Montes para permitir a los agricultores y ganaderos recibir los pagos de la Política Agrícola Común (PAC) cuando sus tierras se ven afectadas por un incendio, como el de Navalacruz.

La Justicia reabre el caso de las dos niñas de Aguilar de Campoo desaparecidas en 1992

El Juzgado de Instrucción numero 2 de Cervera de Pisuerga (Palencia) ha reabierto el caso de la desaparición de Virginia Guerrero y Manuela Torres, dos niñas de Aguilar de Campoo (Palencia), de 14 y 13 años, que en 1992 fueron a pasar la tarde a Reinosa (Cantabria) sin permiso de sus familias y nunca volvieron a casa.

El pasado 21 de junio, la jueza de Cervera de Pisuerga dictó un auto reabriendo el caso en base a una nueva línea de investigación surgida a raíz de un programa de televisión, según han confirmado a Efe fuentes de la investigación y también el criminólogo Ramón Chippirras, del Despacho Bafalgon y Chippirras, que representan a la familia de Manuela y Virginia.

Castilla y León y Asturias mejorarán la actuación ante emergencias en los túneles que comparten

Las autonomías de Asturias y Castilla y León mejorarán los acuerdos existentes en materia de coordinación de operaciones de emergencia en los túneles ferroviarios y de transporte por carretera que comparten ambas comunidades.

Objetivo: buscar una respuesta óptima ante una potencial situación de peligro, especialmente en lo que se refiere a extinción de incendios y evacuación de personas.

Un protocolo servirá para poner en marcha esta iniciativa, en unas infraestructuras consideradas entre las más importantes de España tanto por su magnitud como por el tráfico de personas y mercancías que soportan y ubicadas en un entorno con especiales dificultades por la orografía y el clima.

El acuerdo ha sido firmado hoy esta martes por la consejera de Presidencia del Principado, Rita Camblor, y por el titular de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones. El acuerdo incluye los mecanismos de planificación, preparación y respuesta coordinadas en materia de protección y asistencia ciudadana necesarios para las intervenciones que tengan lugar tanto en el interior como en el entorno de túneles, ya sean ferroviarios o de carretera.

La UCAV cumple 25 años con buena salud y gran entusiasmo

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) está de enhorabuena. Y es que este martes cumple 25 años desde su creación. Fue un 24 de agosto de 1996 cuando el entonces cardenal y obispo de Ávila, Antonio Cañizares, hoy pastor en tierras valencianas, eligió esta fecha para poner en marcha en la capital amurallada una institución universitaria católica para conmemorar también cuando Santa Teresa de Jesús creó la primera Fundación de los Carmelitas en San José. «Decía entonces el obispo Cañizares que la Universidad Católica de Ávila podía ser una nueva fundación de Santa Teresa», señala a LA RAZÓN Lydia Jiménez, presidenta del Consejo Directivo de la UCAV, quien avanza que desde hoy y durante todo un año, hasta el próximo 24 de agosto de 2022, se van a llevar a cabo numerosas actividades y actos conmemorativos de estos 25 años «para celebrarlos como esta institución se merece».

Los trabajadores de Inbiotec claman por su futuro

Los trabajadores del Instituto de Biotecnología (Inbiotec) de León claman por su futuro, Durante una concentración este martes en la capital leonesa demandan soluciones para el centro que incluya el mantenimiento de los únicos ocho puestos de trabajo actuales de las instalaciones y critican la pasividad de las instituciones para evitar el proceso concursal actual, en el que se plantea un despido global.

La recuperación ambiental de zonas mineras creará riqueza y empleo en El Bierzo y Laciana

Buenas noticias para los que viven y trabajan en El Bierzo y Laciana. Y es que el Gobierno de España, por medio del Instituto para la Transición Justa (ITJ), destinará más de 70 millones de euros a la restauración ambiental de 1.062 hectáreas en zonas afectadas por explotaciones mineras de carbón cerradas en estas comarcas leonesas. En concreto, se actuarán en la Gran Corta Fabero, Casares-Ladil-Charcón y Torre-Villagatón, en la provincia de León.

A esta cantidad, además, habría que sumar otros casi tres millones de euros de la Junta en avales, por lo que la inversión será de 73 millones en estas zonas durante los próximos tres años. En total, la inversión para recuperar suelos y masas de agua, y para impulsar alternativas económicas en las comarcas afectadas, superará los 156 millones en tres años, generando 350 empleos directos, con prioridad para los trabajadores excedentes de la minería del carbón, incluidas empresas auxiliares, según avanzaba el consejero Fernández Carriedo.