“Abrazos” y “aplausos” para aclarar un “malentendido”

Con “abrazos” y “aplausos”. Así concluyó el último Consejo de Gobierno de Castilla y León, tras la tensión vivida en la última semana, a consecuencia de la reforma sanitaria. Aunque las reuniones son secretas el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, ante la insistencia de los periodistas, confirmó que el Consejo de Gobierno se desarrolló en “un tono cordial y franco”, en el que ambos socios se dicen las cosas a las claras y añadió que el presidente dio un abrazo a la consejera de Sanidad, Verónica Casado.

También aseguró que “la confianza en el presidente es mucho mayor” en este momento, “hemos hablado las cosas con franqueza”, manifestó Igea, y argumentó que no es la primera vez que los socios no votan juntos una alternativa y se refirió a “un error de información” entre los portavoces de PP, Raúl de la Hoz, y David Castaño (Cs), “que llevó al presidente a decir lo que dijo”.

Sin adelanto electoral

Francisco Igea dejó claro que “no está en el ánimo” de Alfonso Fernández Mañueco, el adelanto de las elecciones en Castilla y León y defendió que el Ejecutivo es sólido y los socios han aclarado “malentendidos” de los últimos días. “No hay ni cambios en el Gobierno, ni elecciones”, subrayó el vicepresidente.

Además, aprovechó la intervención para pedir a la oposición socialista que haga una propuesta para la mejora de la Atención Primaria en la Comunidad y “deje de mentir y calentar el ambiente” con medidas que “no se pueden hacer”.

“El dinero no va a ser el principal problema”, indicó y subrayó que no se pueden contratar más médicos porque no los hay y que han solicitado al Gobierno aumentar las plazas MIR.

A la critica socialista de los sueldos de los profesionales y el abandono de la Comunidad, Igea puso como ejemplo, que en Segovia hay un médico que tiene un sueldo de 10.000 euros al mes. “No va a ser el problema el dinero”, declaró.

Prometer “unicornios”

Por otra parte, el vicepresidente explicó que Castilla y León se posiciona con el PSOE de Aragón o Castilla-La Mancha ante la reforma de la financiación autonómica, frente a las tesis del PSCyL de Luis Tudanca. “Estamos en el bloque de la gente que sabe lo que es gestionar y no promete unicornios”, añadió.

Así cuestionó que los socialistas de la Comunidad les diga en su opinión que tienen más financiación por habitante que otros territorios y que se ajusten al presupuesto y que por otro les pidan que haya un número determinado de médicos por kilómetro cuadrado. “Tenemos que financiarlo”, afirmó por lo que a su juicio los socialistas tienen que “aclararse”.

Acuerdos

En cuanto a los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno, el vicepresidente explicó que se autorizó un gasto de 21.771.312 euros para la contratación de los servicios de limpieza e higienización, hasta 2024, del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y sus centros dependientes (edificio Rondilla y Centro de Especialidades Pilarica).

Con esta contratación se pretende conseguir un servicio integral de limpieza profesional que mantenga los tres centros que integran el Clínico de Valladolid en las mejores condiciones de higiene general para la adecuada prestación de la asistencia sanitaria, y más en estos momentos de pandemia que requieren una vigilancia extrema de todas estas cuestiones por parte de la Administración.

Asimismo, los complejos asistenciales de León y Segovia recibirán 2,9 millones para la compra de suministros necesarios para la asistencia sanitaria durante los ejercicios 2021 y 2022.

En materia sanitaria la Junta también dio el visto bueno a una inversión de 283.947 euros para el suministro de 21 licencias (software) y 21 concentradores (hardware) para ampliar el sistema de información clínica de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los centros sanitarios de la Comunidad. Este sistema es indispensable para asegurar la gestión y la monitorización de los pacientes ingresados en los mencionados servicios, así como para la detección de posibles fallos en la recogida de datos de los mismos.

Además, el Consejo de Gobierno aprobó una subvención directa, por valor de 996.380 euros, destinada a financiar el Plan de formación 2021/2023 de la Fundación Santa Bárbara. Esta subvención responde al convenio suscrito el pasado año entre el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y la Fundación y tiene como objetivo la planificación, impartición y financiación de la formación profesional para el empleo que ofrece esta entidad pública.

Por último, el Ejecutivo autonómico la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural presentó al Consejo de Gobierno para su aprobación el Decreto sobre mercados de productos agrarios en origen, lonjas y mesas de precios de Castilla y León.

Esta normativa busca dotar de mayor transparencia a las relaciones comerciales entre los distintos operadores de la cadena alimentaria y aportar una información veraz, objetiva y homogénea de los precios de los productos agrarios en origen. El impulso y fomento de la transparencia de mercado en la cadena alimentaria repercute en un aumento de la competitividad global de todos los operadores de la misma