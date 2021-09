Igea pide a Tudanca que “deje ya de engañar e irritar” y haga su propuesta sobre Atención Primaria porque la alternativa no es “la parálisis”

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, pidió al secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, que “deje ya de engañar e irritar a la población” con su conservadurismo y haga su propuesta sobre la reforma de la Atención Primara, porque la alternativa “no es la parálisis”.

Se lo pidió después de que la Consejería de Sanidad haya anunciado este mismo sábado la vuelta a a la normalidad en el funcionamiento de los centros de salud y consultorios a partir del martes, coincidiendo con la relajación de las medidas restrictivas por la Covid-19.

“Volvemos al nivel 1, a un nivel de actividad normal. Y ahora lo que esperamos es que el señor Tudanca se decida y nos venga a contar cuál es su propuesta, qué nos tiene que contar, qué propone, cómo va a organizar la asistencia Primaria”, enfatizó Igea, que insistió también en que si bien su partido es socio de gobierno no es “súbdito de un gobierno de coalición”.

Igea, que hoy estuvo en Ávila en una jornada de trabajo de Jóvenes Ciudadanos (JCs) Castilla y León, lanzó este mensaje: “Tenemos que avanzar con consenso, sí. Estamos todos de acuerdo en el Gobierno, desde el presidente hasta el último de los consejeros que hay que intentar que las grandes reformas que necesita esta comunidad, y sin duda la de la Atención Primaria es una de ellas, se deben hacer desde el consenso”, informa Ical.

A su juicio, la la alternativa no puede ser la “parálisis”. “Si el señor Tudanca, si el PSOE tiene propuestas concretas en eso le vamos a esperar”. “Esperamos que el señor Tudanca se siente con la consejera, con nosotros, nos haga una propuesta y deje ya de engañar e irritar a la población y de decirle lo conservador que es”.

Porque, en opinión de Igea, el PSOE es “el partido más conservador que hay en nuestra Comunidad. Es el partido que no quiere cambiar nada. Tiene que empezar a mostrarse como partido progresista si es que lo es. Que es un partido que está a favor del cambio si es que está.” “Porque da la sensación de que quiere seguir permaneciendo en la oposición otros 30 años, y nosotros en eso pues les vamos a ayudar”.

Por otra parte, Igea, en su perfil de la red social Twitter, indicó que “no somos peones de nadie. Castilla y León merece un respeto”, junto a una foto del presidente del Partido Popular, Pablo Casado; y el de Andalucía, Juan Manuel Moreno.

No somos peones en la estrategia de nadie. Castilla y León merece un respetohttps://t.co/E0rZe8upl4 — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) September 11, 2021

“Somos socios de Gobierno, no subditos”

Además, declaró que la reforma sanitaria en la Comunidad planteada por la Consejería de Sanidad no puede aplazarse y ha avisado al PP de que Cs es “socio de Gobierno, no súbdito”. ”No vinimos a no hacer nada. Hay una serie de reformas que son improrrogables y no vamos a seguir dando patadas hacia delante”, añadió.

No obstante, Igea señaló que la búsqueda de este consenso político no puede derivar en “parálisis”, de modo que ha instado al líder de la oposición, el socialista Luis Tudanca, a poner en la próxima reunión que mantendrá con la Consejería de Sanidad “propuestas concretas”. ”No queremos oír hablar de frases huecas o de demagogia. Es la hora de las propuestas”, concluyó.