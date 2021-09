Castilla y León se alía con Guarda y su reto de ser Capital Europea de la Cultura en 2027

Coronavirus

Castilla y León respalda la candidatura de la localidad portuguesa de Guarda a la Capitalidad Europea de la Cultura en el año 2027 por los beneficios que ello puede suponer para la provincia salmantina.

El consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, ha suscrito el acuerdo internacional correspondiente este miércoles en Salamanca junto a los alcaldes de las localidades charras de Ciudad Rodrigo y Béjar, Marcos Iglesias y Elena Martín, con el primer edil de Guarda, Víctor Manuel Dos Santos, con el objetivo también de proyectar la región de la Raya Central Ibérica en los ámbitos artístico, cultural, social y económico mediante iniciativas de cooperación entre ambos lados de la frontera.

“Queremos salvaguardar y promover la diversidad de culturas en Europa, resaltando las características comunes que comparten, fomentando el sentimiento de pertenencia a un espacio cultural común”, destacaba el consejero tras rubricar el acuerdo, mientras destacaba que, independientemente del resultado final, ya sea si Guarda acoge o no la Capitalidad Europea en 2027, el trabajo desarrollado “supondrá sin lugar a dudas un tremendo impulso para las ciudades, no solo en el ámbito cultural y creativo, sino también para sectores como el turismo o el comercio”.

Guarda, la ciudad más alta de Portugal (1.056 metros), es la capital de la Beira Alta, se encuentra en la Sierra de la Estrella dentro del valle del río Mondego, cuenta con una población aproximada de 45.000 habitantes y luce un notable patrimonio histórico y artístico acumulado desde su fundación en el año de 1199.

Aspira a la Capitalidad Cultural Europea de 2027 junto a otras poblaciones portuguesas como A Veiro, Braga, Coimbra, Évora, Faro y Leiría, decisión que se conocerá este año y que em el caso de Guarda apoyan, además de la Junta de Castilla y León, la Universidad de Salamanca y los municipios salmantinos de Béjar y Ciudad Rodrigo.

La Capitalidad Cultura Europea fue establecida en 1985 por el Consejo y el Parlamento Europeo como una fórmula de conocimiento, encuentro y desarrollo de las ciudades de la UE a través de la cultura. Atenas fue la primera y desde entonces han ostentado este título más de sesenta poblaciones, a veces compartida, entre ellas las españolas de Madrid (1992), Santiago de Compostela (2000), Salamanca (2002) y San Sebastián (2016) y las portuguesas de Lisboa (1994), Oporto (2001) y Guimaraes (2012).Rijeka (Croacia) y Galway (Irlanda), elegidas para 2021, son en la actualidad las capitales culturales de la UE debido a la prolongación en el tiempo obligada por la pandemia del coronavirus.

🇵🇹 La Junta se une a los ayuntamientos de Ciudad Rodrigo y Béjar, en #Salamanca, para apoyar la candidatura de Guarda como Capital Europea de la Cultura 2027 https://t.co/pEwC7iCe2v pic.twitter.com/JfbBQRDYCk — Junta de Castilla y León (@jcyl) September 15, 2021

Lazos Salamanca-Portugal

“Hoy es un día muy importante para Guarda”, destacaba su vicealcalde, para quien la relación de Guarda con Salamanca es prolífica y destacaba el Centro de Estudios Ibéricos como “una estructura de cooperación trasnacional creada para afrontar los desafíos del futuro”.

Durante su discurso, en esforzado castellano, el representante portugués agradecía la oportunidad de firmar un convenio que, en su opinión, dotará de una “mayor dimensión” a la candidatura. “Nuestra misión es establecer una cooperación duradera para concretar en el futuro en acciones culturales, artísticas y medioambientales. Eso nos une a todos. La salvaguarda del patrimonio cultural común es uno de los objetivos fundamentales, así como el avance en la gobernanza pública, los objetivos de desarrollo sostenible y la relación con el turismo, el ambiente, la comunicación y la economía”, resumía en declaraciones recogidas por Ical.

El alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, aseguraba que para los mirobrigenses es un proyecto “ilusionante” y cuyo ofrecimiento por parte de la Cámara de Guarda recibieron “con mucha alegría”. “Es paradójico que la frontera que nos venía dividiendo ahora es precisamente el elemento que más nos une. Y tiene que ser un espacio de oportunidades a todos los niveles, tanto económicas como sociales”, apuntaba Iglesias, para quien esta candidatura deber servir a la frontera hispanolusa para reivindicarse y ponerse en el mapa de Europa.

Para la alcaldesa de Béjar, Elena Martín, esta iniciativa es como si le hubiera tocado la lotería a su municipio. “Es un proyecto esperanzador, sobre todo en el contexto en el que estamos, en plena pandemia. Sabemos lo que hemos pasado, y esto es una ventana de esperanza e ilusión”, destacaba, a la vez que ponía en valor la unión institucional que mantiene la ciudad textil con Guarda.

“La ciudadanía de un lado y otro no entiende de fronteras, se mezcla y convive. La cultura tampoco, así que vamos a poner todo nuestro entusiasmo, nuestro valor y nuestros recursos, que no son pocos, al servicio de esta candidatura. Esperemos que se logre, pero si no, lo importante es el trabajo que se haga en este camino”, concluía.