Descubre lo más relevante de este último día de la semana en Castilla y León

Coronavirus

Muere un militar palentino durante en unas prácticas de buceo en Cartagena

Hondo pesar en el mundo castrenses tras la muerte del cabo Andrés Martín Pérez, natural de la localidad palentina de Villamuriel de Cerrato, con apenas 28 años y toda una vida por delante mientras realizaba unas prácticas de buceo en el municipio murciano de Cartagena.

El militar, que estaba destinado en el Regimiento de Ingenieros nº 1 con sede en el municipio burgalés de Castrillo del Val, perdía la vida después de estar luchando por ella en el hospital Santa Lucía de Cartagena, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria.

El cabo estaba soltero y había ingresado en las Fuerzas Armadas en 2012.

Desde su egreso del centro de formación, toda su vida militar discurrió en el citado regimiento. En el año 2019 fue ascendido al empleo de cabo y se encontraba en posesión de la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco.

Muere el cabo Andrés Martín Pérez durante las prácticas del curso de buceo en Cartagena EJÉRCITO DE TIERRA/ TWITTER 16/10/2021 FOTO: EJÉRCITO DE TIERRA/ TWITTER EJÉRCITO DE TIERRA/ TWITTER

Las tradiciones y costumbres como instrumento de progreso y para impulsar la España de interior

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado este domingo en los actos por el IV Centenario de la Beatificación y Patronazgo de San Pedro de Alcántara, en la localidad abulense de Arenas de San Pedro.

Allí, ha hecho un llamamiento a todos, sociedad e instituciones públicas y privadas, a defender y emplear las tradiciones populares y los usos y costumbres de cada uno de los más de de dos mil doscientos municipios de la Comunidad, así como su espiritualidad, como instrumento de progreso e impulsar la España de interior, ahora que está tan de moda por el reto demográfico, por lo que ha puesto en valor todas las celebraciones previstas en torno a esta efeméride y la triple virtualidad en torno.

“Es esencial que la España interior también preserve sus devociones como una alternativa más para impulsar al medio rural, alejado de las grandes urbes”, reflexionaba Fernández Mañueco en este acto de este municipio abulense situado a unos 80 kilómetros de la capital al que el Papa Francisco ha concedido un Año Jubilar por este cuarto centenario, importante para Arenas, que está sirviendo además de revulsivo económico y turístico.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participa en los actos con motivo del IV Centenario de la beatificación y patronazgo de San Pedro de Alcántara. FOTO: Ricardo Muñoz Agencia ICAL

Tudanca trata de intimidar a Fernández Mañueco por si adelanta las elecciones: “Yo que él me lo pensaría”

El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, se pone “gallito” y trata de intimidar al PP y al presidente Fernández Mañueco, al que avisa de que si adelanta las elecciones autonómicas como se ha venido especulando en las últimas semanas en la Comunidad, podría perderlas, y no como en las anteriores de 2019, donde el PSOE fue el partido más votado pero no pudo gobernar porque no tenía mayoría y el PP pactó con Cs, sino esta vez por mayoría absoluta.

“Yo que él me lo pensaría”, ha dicho el líder de los socialistas, que ha participado activamente junto a un centenar de miembros del partido del puño y la rosa de esta Comunidad en el 40 Congreso Federal del PSOE celebrado en Valencia, y que ha servido, además de para renovar la Ejecutiva Federal, en la que, por ciert,o habrá cuatro socialistas de Castilla y León (Andrea Fernández, la novedad; y Javier Izquierdo, Iratxe García y Luz Martínez Seijo, que se mantienen), para entronizar de nuevo a Pedro Sánchez y conseguir que nadie le tosa de aquí a las próximas elecciones generales.

Baño de masas de Luis Tudanca en el 40 Congreso del PSOE FOTO: mir_ical Agencia ICAL

Vázquez echa en cara a Tudanca su “silencio sumiso” a Sánchez y sus Presupuestos

El secretario regional del PP, Francisco Vázquez, echa en cara al líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, que haya silenciado en Valencia, durante el 40º Congreso Federal del PSOE, la reivindicación de proyectos que el Gobierno de España “vuelve a negar a esta tierra”.

“Es una auténtica pena que Tudanca no haya sido capaz de alzar la voz para pedir al Gobierno de Pedro Sánchez alguno de los proyectos que el PSOE y sus socios vuelven a negar a esta tierra en los Presupuestos Generales del Estado”, denuncia el dirigente popular.

Para Vázquez, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, ha insistido, “son un auténtico insulto a la gente de esta tierra, una tomadura de pelo”, y afea a los socialistas que en Valencia no se haya hablado de ello ni tampoco de economía porque el PSOE “hace aguas” en este ámbito.

“Son expertos en impuestos, paro, despidos y hundimiento de la economía y es el Gobierno de la ruina, de los impuestos a los autónomos y las familias, y del desprecio al mundo rural”, denuncia el secretario autonómico de los populares y también vicepresidente de las Cortes.

El secretario regional del PP en Castilla y León, Francisco Vázquez FOTO: La Razón

La “irrisoria” inversión de los PGE para la Autovía del Duero que indigna en la zona ribereña

La Plataforma Ciudadana A11 Pasos de Peñafiel ha recuperado uno de los pasos de cebra en la N-122 a su paso por este municipio vallisoletano, su lugar habitual de las concentraciones para exigir la finalización de los tramos pendientes de la Autovía del Duero, con especial hincapié en el tramo que une Quintanilla de Arriba, en Valladolid, con Castrillo de la Vega, en Burgos, dos años después de la última vez, debido a la crisis sanitaria del coronavirus,

Y han regresado a sus orígenes debido a la mejoría de la situación epidemiológica en la Comunidad, y con renovadas ilusiones y ganas de seguir en la lucha hasta conseguir que el Gobierno de España cumpla con sus compromisos para con esta autovía.

Durante este tiempo de crisis sanitaria, tampoco han estado parados y aunque no han podido realizar protestas masivas, han organizado autoconcentraciones en vehículos para recordar que siguen ahí y que no pararán hasta que la A-11 sea una realidad desde Soria hasta Portugal.

Concentración de la Plataforma A11 pasos en peñafiel para exigir la ejecución de los tramos pendientes de la Autovía del Duero FOTO: A11Pasos La Razón

Maletas vacías de cabreo en Aranda

Los vecinos de la localidad burgalesa de Aranda de Duero están que trinan y hartos de los permanentes olvidos presupuestarios para infraestructuras demandadas por la sociedad porque se consideran necesarias para el desarrollo económico y social de esta comarca de la provincia de Burgos, como es el caso del defenestrado tren directo entre Madrid y Burgos que pasa por Aranda de Duero, que sigue parado y dejado de la mano de Dios una década después de que dejara de funcionar para desgracia de los arandinos.

Por ello la Plataforma por el Ferrocarril Directo ha retomado este domingo las movilizaciones en las calles, concretamente en la estación de tren de El Montecillo del municipio, donde han acudido con maletas vacías y bolsas de viaje sin nada para denunciar el olvido gubernamental con esta ansiada infraestructura ferroviaria nuevamente en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año presentado esta semana y admitido a trámite en el Congreso de los Diputados para su debate ya.

Protesta junto a la estación de tren de El Montecillo de Aranda de Duero para reclamar el tren directo entre Madrid y Burgos por Aranda FOTO: La Razón La Razón

Marea rosa de esperanza en Zamora contra al cáncer de mama

Había ganas de marcha y de juntarse una vez más tras un año de parón por la crisis sanitaria del coronavirus. Y Zamora y los zamoranos, como siempre, han respondido como se merece y han acudido en masa a la llamada de la Asociación Española contra el Cáncer para estar presentes en la XIII Carrera contra el Cáncer de Mama y decirle a esta enfermedad que espere sentada porque les queda mucho por vivir, como así rezaba el lema de esta iniciativa solidaria.

Una marcha popular que ha reunido a más de 7.500 zamoranos en un día espléndido en lo climatológico., que han disfrutado de lo lindo de una gran jornada en compañía de la familia o amigos, andando, corriendo, en bicicleta o en patines, por una buena causa que no es otra que ayudar a los afectados de cáncer, en general, y de mama, en particular.

De hecho, la recaudación rondará los 50.000 euros gracias a las 7.580 inscripciones formalizadas.