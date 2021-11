Una nueva jornada sin fallecidos por el virus en Castilla y León

Nueva jornada en Castilla y León sin fallecidos por Covid. Así lo reflejan los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad que informan también que en estos momentos se encuentran ingresados en los hospitales de la Comunidad un total de 89 pacientes en planta, a los que hay que sumar otros 17 en las Unidades Cuidados Intensivos (UCIs).

📊 #CastillayLeón notifica hoy 208 nuevos casos de #COVID_19, con lo que su número actual es de 308.434, de los que 301.947 han sido diagnosticados mediante pruebas de infección activahttps://t.co/EInw5aD4Nm pic.twitter.com/0O67FDa2IY — Junta de Castilla y León (@jcyl) November 11, 2021

No obstante, los datos continúan al alza, ya que se ha pasado de los 183 de ayer a los 208 del día de hoy, de los que 60 se han producido en Valladolid; Burgos con 55; León con 27; Salamanca con 20; Zamora y Ávila con 14; Palencia y Segovia con 9 y Soria, donde no se ha producido en las últimas horas ninguno.

De esta forma son 308.434 el número de casos confirmados en la Comunidad desde que diera inicio la pandemia.

Se mantiene el número de brotes activos de la jornada de ayer, con 125, mientras que el número de casos vinculados a ellos alcanza los 965. Mientras, las altas hospitalarias llegan hasta las nueve.

En cuanto al número de fallecidos por el virus alcanza en estos momentos los 6.220 sólo en hospitales.