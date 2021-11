Coronavirus

Mientras el comité de expertos estudia la idoneidad o no de que se aplique el pasaporte covid en Castilla y León, como ya está ocurriendo en otras regiones y países extranjeros -el vicepresidente Francisco Igea ha dicho hoy que hasta la semana que viene decidirá nada pero que la intención de la Junta es no utilizar esta medida si no es necesario-, la situación epidemiológica de la Comunidad sigue empeorando cada día un poquito más.

De hecho, este viernes son 442 los nuevos positivos que se han detectado, lo que suponen 102 más que ayer y 225 más que hace una semana, y que elevan a 1.809 el número de personas que se han infectado en los últimos siete días.

El vicepresidente asegura que de momento la situación está controlada y que los datos de esta supuesta sexta oleada revelan que el aumento que se está produciendo es muy similar al que se produjo en la anterior, con crecimientos lentos y leves pero sostenidos en el tiempo.

Valladolid, con 138, es la provincia que más casos ha reportado a Sanidad, seguida de León con 73, mientras que Soria, con seis, es la que mejores datos presenta al respecto, y que dejen en 310.461 el total de infectados en Castilla y León durante la pandemia.

Los brotes activos también aumentan en cinco en las últimas 24 horas hasta los 174, 38 más que hace una semana, con 1.274 personas implicadas en alguno de ellos, 119 más que el jueves y 350 más que el viernes de la semana anterior.

Ávila, con 282 afectados y 22 brotes, es la provincia con peores datos en este punto.

Las buenas noticias llegan, aparte de las quince altas hospitalarias que se han dado desde ayer, en el hecho de que no hay que lamentar el fallecimiento de nadie por esta enfermedad, ni en hospitales, ni en casa ni en una residencia, por lo que se mantienen los 6.237 muertos de coronavirus en los hospitales, a los que hay que sumar las 1.171 personas usuarias de residencias de mayores o con discapacidad fallecidos en la habitación del centro en el que se residían, así como las 1.105 personas que se fueron de este mundo en los primeros meses de la pandemia con síntomas compatibles con la enfermedad, pero sin que les hicieran la prueba diagnóstica que lo hubiera podido confirmar.

Residencias

En cuanto a la situación epidemiológica en las 1.214 residencias de mayores, con discapacidad o viviendas tuteladas, cabe señalar que en estos momentos hay dos residentes con síntomas compatibles que están ya aislados del resto para impedir una posible expansión del virus en sus centros, mientras que otros 77 usuarios sin sintomatología se encuentran en aislamiento preventivo para evitar males mayores también.

Respecto a la evolución del virus en los 25 centros de mayores o con discapacidad propios de la Junta, en estos momentos hay 27 usuarios de estos espacios ingresados en el hospital con coronavirus.