Pérez Alencart: “Estamos orgullosos por dar a Salamanca un premio de proyección poética iberoamericana”

Además de su reconocida obra poética, traducida parcialmente a más de cincuenta idiomas y con antologías publicadas en Europa y América, el nombre de Alfredo Pérez Alencart surge de inmediato cuando se trata de relaciones culturales entre España, Portugal y América Latina. Es, sin lugar a dudas, el mayor constructor de puentes entre poetas de las dos orillas del castellano y el portugués. Este profesor de la Universidad de Salamanca, peruano-salmantino como se define, dirige desde hace 25 años los reconocidos Encuentro de Poetas Iberoamericanos que cada mes de octubre se celebran en Salamanca bajo el amparo de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.

Quisiéramos saber algo más del Premio Internacional de Poesía ‘Pilar Fernández Labrador’, del cual usted es su coordinador literario.

Es un premio convocado por la Asociación Mujeres en Libertad, de Salamanca. De ellas fue la idea de crear este premio poético. Luego solicitaron mi apoyo y, de lo que se pretendía un premio local, se transformó en un premio internacional de crecimiento imparable, tanto en la cantidad como en la calidad de las obras que participan, con un número muy amplio de trabajos enviados desde la América de habla hispana. Desde un principio se sumaron la Diputación de Salamanca y la Sociedad de Estudios Literarios y Humanísticos de Salamanca. La diputación se encarga de publicar, en bella edición, la obra ganadora y el accésit. La segunda se encarga de proporcionar la comisión lectora de los originales, seleccionar diez o doce de ellos, los cuales se envían al jurado, presidido por el notable poeta portugués António Salvado.

Alfredo Pérez Alencart, Lilliam Moro con su libro ganador, Pilar Fernández Labrador y Carmen Ruiz Barrionuevo FOTO: La Razón

¿Por qué se puso a este premio el nombre de Pilar Fernández Labrador?

Por numerosos motivos, pues ella es la Dama de la Cultura de Salamanca, tal como la califiqué hace largos años y el cual ha sido adoptado por todos al referirse a ella. Concretamente, en poesía, ella fue, durante su larga gestión como Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Salamanca, la impulsora de los Encuentros de Poetas Iberoamericanos, que dirijo desde hace 25 años. También estuvo al frente de los premios de poesía y novela que gestiona el propio Ayuntamiento de Salamanca. También participó e impulso centenares de actos literarios… Cuando me propusieron sacar adelante este premio, lo cierto es que me volqué de llena para que sea un premio de referencia internacional y que su nombre resonara allí donde se habla el castellano. Mi trabajo fue ímprobo al principio, imposible de remunerarse salvo con la gratitud del corazón. Ahora, con el prestigio conseguido, la ‘marca’ se vende sola y ya no requiere mayor esfuerzo de difusión. Estamos orgullosos por dar a Salamanca un premio de proyección poética iberoamericana y que este lleve el nombre de la Dama de la Cultura.

Tenemos entendido, por las bases, que este premio no otorga cantidad económica alguna.

Es cierto. En ese sentido somos más ‘radicales’ que el otrora famoso premio Adonais, que concedía una peseta al ganador. Uno de los problemas por los que atravesaba España, en esta materia, era -y todavía sigue siendo-, la inflación de premios, creyendo que su importancia estribaba de la mayor dotación económica que les amparaba. Eso generó no pocos casos de corruptela, nepotismo de ciertas ‘capillas’ poéticas, etc., lo cual fue en detrimento de la calidad de lo premiado. El nuestro no tiene esas presiones y solo se dedica a valorar la excelencia poética de los libros finalistas. Y ahí está el resultado de las ocho ediciones precedentes: quien se acerque a leer esos libros no podrá cuestionar la calidad de lo premiado o reconocido con el accésit. Y los premiados tienen no sólo esa bella edición; también la traducción del propio libro al portugués, con edición y difusión de descarga libre para todo el mundo lusófono. También la traducción de un poema a más de 20 idiomas del mundo, o un cuadro del destacado pintor Miguel Elías, de su serie ‘Don Quijote en Salamanca’, o la invitación a participar en el Encuentro de Poetas Iberoamericanos y la difusión de su obra durante todo el año siguiente al galardón.

Alfredo Pérez Alencart y Pilar Fernández Labrador FOTO: José Amador Martín

Este 28 de marzo concluye el plazo de admisión de obras para esta IX edición. ¿Podría adelantarnos la cantidad de trabajos presentados?

Sé que están llegando muchas propuestas, máxime en estos días finales, pero la cantidad la mencionaremos una vez finalizado el plazo y se haya comprobado si todos los trabajos cumplen las bases. Sí puedo adelantarle que esperamos superar los 1400 libros presentados la edición anterior.

Aquí las bases de este prestigioso premio https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/34702-ix-premio-internacional-de-poesia-pilar-fernandez-labrador-espana