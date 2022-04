Juan Tallón pregonará Feria del Libro de Valladolid e Irlanda será el país invitado

El narrador y ensayista Juan Tallón pregonará el 3 de junio la 55ª Feria del Libro de Valladolid, que en esta ocasión tendrá a Irlanda como país invitado.

Así lo anunció el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, durante la presentación del certamen, que se llevará a cabo del 3 al 12 de junio, y en dónde también señaló que espera que esta edición se celebre en condiciones de “cierta normalidad”.

Al respecto, el regidor afirmó que en principio, si no empeora la situación sanitaria ni se aplican medidas más restrictivas, el acceso a la feria será libre y no previo control de aforo en lugares habilitados como ocurrió en las pasadas ediciones de 2020 y 2021. ”Esperamos que eso no suceda”, deseó.

La Plaza Mayor volverá a ser escenario de un evento en el que volverán a superarse el medio centenar de expositores y que, como antesala, contará con la segunda edición de las actividades “Los barrios leen”, una iniciativa que se desarrollará en los barrios de San Pedro Regalado, Girón y Rondilla los días 25, 26 y 27 de mayo con lecturas compartidas en voz alta que este año girarán en torno a ‘Ulises’, del escritor irlandés James Joyce, obra que este año cumple su primer centenario.

En cuanto al cartel, Óscar Puente indicó que es una ilustración firmada por la creadora argentina Rebeca Luciana, desde hace años dedicada desde Barcelona a la ilustración para diversas editoriales en diferentes países, así como a la docencia e impartición de talleres.

Tallón será el encargado de abrir la feria con el pregón titulado “Instrucciones para leer un libro” en el que abordará “la manera en que nos acercamos a la lectura, qué buscamos” en un espacio donde “no sabes lo que te vas a encontrar: ésa es precisamente la magia y el asombro”, afirmó el propio escritor a través de una conversación telefónica con el alcalde.

El narrador gallego acaba de publicar “Obra maestra” (Anagrama), una ficción consistente en el robo de una escultura de varias toneladas que se encontraba perdida en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid.

Sobre el país invitado, Óscar Puente subrayó que el primer centenario de la publicación de “Ulises” (1922-2022), la célebre novela vanguardista de James Joyce, motivó este protagonismo de Irlanda, país que también será el invitado en la próxima edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (del 22 al 29 de octubre).