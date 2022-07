El PP acusa al Ayuntamiento de que Burgos se quede “por tercer verano consecutivo sin Tren Turístico”

La portavoz del Grupo Municipal Popular, Carolina Blasco, ha asegurado que pese a lo que “nos cuenten este verano no habrá de nuevo tren turístico en la ciudad. La Presidente de la Gerencia Municipal de Cultura y Turismo, Rosario Pérez Pardo, incapaz de hacer autocrítica y experta en victimizarse y mentir si su imagen lo exige, perjudica gravemente el turismo de la ciudad con su incapacidad para la gestión”. “Este es el tercer verano consecutivo que no existe tren turístico en Burgos por la incompetencia de este gobierno y de la señora Pérez Pardo” ha subrayó Blasco.

En este sentido, ha recordado que “el tren turístico dejó de funcionar el 2019 con el bipartito y que a pesar de la importancia turística del VIII Centenario de la Catedral de Burgos y los años jubilares del Camino de Santiago, Pérez Pardo no ha sido capaz de ponerlo en marcha con un variado elenco de culpables y disculpas que inventa cada año”.

Carolina Blasco también ha indicado que “este año el problema es que se han confundido en la publicación del pliego, pero no pedirá disculpas, sino que la Sra. Pérez Pardo acusa a los demás de su fracaso”. En palabras de la portavoz popular, “La realidad evidencia su falta de gestión y el perjuicio que causa a la ciudad”.

“El tren turístico es un recurso para que los turistas conozcan muchos rincones de la ciudad y que disfrutaba en Burgos de casi 40.000 usuarios al año”, se ha lamentado la edil del PP. Además, ha insistido en que “es necesario un tren moderno, de motor eléctrico que no contamine a su paso por el caso histórico y que sirva también para los programas escolares de la Ciudad también enseña como se hacía en el pasado. Hoy todo se ha echado a perder”.

Para el Grupo Municipal Popular, la gestión de la Gerencia Municipal de Cultura y Turismo “es un desastre con más dinero, más gasto en personal y mayorías para decidir”. En este sentido, Blasco ha señalado que “es sorprendente que Rosario Pérez dedique más tiempo a insultar a los concejales del PP que a tratar de remontar los tristes datos de su gestión al frente de la Gerencia de Cultura y Turismo”.

La portavoz del Grupo Municipal Popular ha querido recordar que es necesario analizar la situación actual, reconocer los errores y realizar cambios en la gestión para mejorar la situación actual. “La cultura, la educación y el turismo merecen responsables políticos que no se preocupen solo de las fotos y la imagen y que respeten a los demás y a ellos mismos”, ha concluido Blasco, que espera que “el alcalde, como máximo responsable, asuma la necesidad urgente de cambios en la Gerencia Municipal de Cultura y Turismo para no seguir perjudicando el desarrollo de la ciudad con una responsable política que no está a su nivel”.